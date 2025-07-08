Ümit Özdağ beraat etti!

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Ümit Özdağ beraat etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirmesi üzerine bir önceki mahkeme bugün ertelenmişti.

Bugün görülen davada, Özdağ şehit MİT mensuplarını ifşa ettiği suçlamasını reddederken, MİT'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmadığının altını çizdi. Özdağ, Savcının kendisi hakkında TBMM'ye gönderdiği fezlekede şehit MİT mensuplarının adlarının açıkça yazdığını belirtmişti.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın özel haberine göre; savcı, MİT davasında da suçun yasal unsurları oluşmadığından Özdağ'ın beraatı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme, oybirliğiyle Özdağ'ın beraatına karar verdi.

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