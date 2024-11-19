Ümit Özdağ: bilgi bana ulaştı… 3 komutan ve 5 teğmene verilecek cezayı açıkladı

Mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene tebligat gitmişti. 5’e yükselen teğmen sayısı sonrası alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanına da tebligat gittiği belirtilmişti.

Teğmenlerin akıbetinin ne olacağı ise merak ediliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden ‘bilgisi bana ulaştı’ diyerek, “Sadece teğmenlerin değil, Kara Harp Okulu Alay Komutan vekili Albay, Tabur komutanı Yarbay ve Bölük Komutanı Binbaşının da TSK’dan ihraç edileceği bilgisi emekli subay arkadaşlarımdan bana ulaştı.” dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından soruşturma açılmıştı. 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20. madde c bendi uyarınca teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmene daha tebligat gitti. Teğmen Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç, Teğmen Deniz Demirtaş’tan sonra alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanlarına da tebligat gittiği açıklandı.

ÖZDAĞ’DAN TEĞMENLER KULİSİ

Siyasi ve birçok ünlü isim teğmenlere soruşturma açılmalarına tepki gösteriyor. Bunlardan biri ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmuştu. Özdağ bu sefer X hesabı üzerinden teğmenlere ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Özdağ, “Sadece teğmenlerin değil, Kara Harp Okulu Alay Komutan vekili Albay, Tabur komutanı Yarbay ve Bölük Komutanı Binbaşının da TSK’dan ihraç edileceği bilgisi emekli subay arkadaşlarımdan bana ulaştı” ifadelerini kullandı.

Sadece teğmenlerin değil, Kara Harp Okulu Alay Komutan vekili Albay, Tabur komutanı Yarbay ve Bölük Komutanı Binbaşının da TSK’dan ihraç edileceği bilgisi emekli subay arkadaşlarımdan bana ulaştı. Bu disiplin sağlama girişimi değil Atatürk’e yapılan saldırıdır.… — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 19, 2024

“ATATÜRK YAŞAYACAK SİZ UNUTULACAKSINIZ”

Özdağ, iddiaya ilişkin, “Bu disiplin sağlama girişimi değil Atatürk’e yapılan saldırıdır. Başaramayacaksınız. Atatürk yaşayacak siz unutulacaksınız” dedi.