Ümit Özdağ bir sonraki adımını açıkladı. Mahkeme kararına tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ bir sonraki adımını açıkladı. Mahkeme kararına tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir açıklama paylaştı. Mahkeme kararına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Özdağ sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Hukuka aykırı, anayasal ve yasal haklarım yok sayılarak ve "Düşman Ceza Hukuku" uygulayarak tahliye talebimi reddeden mahkeme kararını, avukatlarım Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar" dedi.

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"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.

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