Ümit Özdağ bir sonraki adımını açıkladı. Mahkeme kararına tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Özdağ sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda "Hukuka aykırı, anayasal ve yasal haklarım yok sayılarak ve "Düşman Ceza Hukuku" uygulayarak tahliye talebimi reddeden mahkeme kararını, avukatlarım Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar" dedi.

Ümit Özdağ’dan olay Bahçeli ve Erdoğan paylaşımı! Bu video çok konuşulacak

Hukuka aykırı, anayasal ve yasal haklarım yok sayılarak ve "Düşman Ceza Hukuku" uygulayarak tahliye talebimi reddeden mahkeme kararını, avukatlarım Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar. pic.twitter.com/2UkmniENhW — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 4, 2025

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.