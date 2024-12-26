Ümit Özdağ bu kez faka bastı! Paylaştığı görüntüye açıklama geldi

Sivas'ta çocukları üşümesin diye hurda arabasının üzerinde ateş yakarak çalışmaya devam eden kadının görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündem olan görüntülere ilişkin kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sivas'taki görüntülere ilişkin kadına destek olunması gerektiğini vurgulayan Ümit Özdağ, "Sivaslı anneyi fakirlikten kurtarın" diyerek hükümete sert eleştirilerde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜLERE VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan o videoya ilişkin Sivas Valiliği'nden açıklama geldi. Kadının 14 çocuğunun olduğu ve gerekli sosyal yardımlarının yapıldığı belirtilerek kadının dilencilik yöntemiyle para topladığı ortaya çıktı. İşte valilikten yapılan açıklama...

"25.12.2024 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan; “Sivas’ta hurda toplayan bir annenin çocuklarını ısıtmak için el arabası üzerinde ateş yakarak dolaşması” video görüntülerinin ardından konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Görüntülerdeki kadının ilimiz merkezinde nüfusuna kayıtlı 14 çocuğu ile birlikte ikamet eden A.E olduğu tespit edilmiştir.

Sivas Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce aileye gerekli sosyal yardımlar yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir.

Buna rağmen söz konusu görüntülerde yer alan kadının, şehrin farklı caddeleri üzerinde dolaşıp bu dilencilik yöntemiyle para toplayarak vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılmıştır.

Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla Valiliğimiz himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yanındadır."