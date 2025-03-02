Ümit Özdağ, cezaevinde Fatih Altaylı’ya konuştu! Bahçeli’nin koltuğuna aday olan iki güçlü ismi açıkladı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ’ı tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde ziyaret eden gazeteci, yazar Fatih Altaylı kaleme aldığı yazısında ilginç açıklamalara yer verdi.

MHP’YE İHALE ETTİLER

Özdağ’a, “Öcalan’ın açıklaması hakkında ne düşündünüz, ne demek istedi. Satır aralarında bizim göremediğimiz bir şey gördünüz mü?” diye sorduğunu ifade eden Altaylı, “Çok açık biçimde Öcalan’a ‘Sen bir şey isteme biz sana istediğinden fazlasını vereceğiz’ demişler. Binali Yıldırım’ın sözlerine bakarsanız anlarsınız fazlasını. Ne dedi Binali Bey, ‘Anayasa’dan Türklüğü çıkaralım’ Sonra neleri çıkarırlar kim bilir Ben bunu gördüm. AKP bu olayı maşa ile tutuyor. MHP’ye ihale ettiler. DEM Parti Anayasa değişikliğinde AKP ve MHP ile birlikte hareket ederse o zaman Suriye’de otonomi, kayyımların geri çekilip DEM’li belediye başkanlarının göreve iadesi gündeme gelecektir. Her şey Anayasa değişikliği için” cevabını aldı.

İMRALI ÇALIŞMA OFİSİ

Özdağ, Altaylı’nın “Ya Öcalan’ın durumu. O da affedilir. O da topluma karışır mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Onu yapmazlar. Öcalan da istemiyor zaten. İmralı, Öcalan’ın özel adası ve ofisi olur. Gelen giden artar. Öcalan orayı çalışma yeri yapar.”

MHP’DE İKİ ADAY OLUR

Daha sonra konunun MHP’ye geldiğini ifade eden Altaylı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın şu ifadelerini paylaştı: