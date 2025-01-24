Ümit Özdağ cezaevinde kendisini kimin rehin tuttuğunu açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 gün önce Ankara’da yemek yediği esnada etrafı polisler tarafından sarılarak "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından beraat ederken bu kez de "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla yargılandı. Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla bu kez tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

"BENİ ÖCALAN İÇİN REHİN ALDIRAN KİŞİ İLE ÖCALAN'I İMRALI'DAN ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞAN AYNI KİŞİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Özdağ,

“Silivri Cezaevinde Abdullah Öcalan için rehin tutuluşumun 3. günü.

Beni Öcalan için rehin aldıran kişi ile Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak için çalışan aynı kişi.

Silivri'de şehitlerimizin aziz anısına, gazilerimizin onurlu varlığına saygı duruşuma devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevinde Abdullah Öcalan için rehin tutuluşumun 3. günü.

Beni Öcalan için rehin aldıran kişi ile Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak için çalışan aynı kişi.

Silivri'de şehitlerimizin aziz anısına, gazilerimizin onurlu varlığına saygı duruşuma devam ediyorum. pic.twitter.com/sr9pNnvd1I — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 24, 2025

ÜMİT ÖZDAĞ, DEVLET BAHÇELİ’Yİ Mİ İŞARET ETTİ?

Ümit Özdağ’ın yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, Özdağ’ın “Beni Öcalan için rehin aldıran kişi ile Öcalan'ı İmralı'dan çıkartmak için çalışan aynı kişi” sözü akıllara Devlet Bahçeli’yi getirdi.

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz aylarda, “Öcalan İmralı’dan çıksın Meclis’e gelsin konuşsun PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” demişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ümit Özdağ’ın bu açıklamasının Bahçeli’yi işaret ettiğini belirtti.