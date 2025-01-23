Ümit Özdağ cezaevinden mektup gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ cezaevinden mektup gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından cezaevinden el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup gönderdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından cezaevinden el yazısıyla mektup yazıp gönderdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Karar yazısında paylaşımların Kayseri'deki olaylara neden olduğu savunuldu. Ümit Özdağ ise savunmasında Kayseri'de "Eve dönün çağrısı" yaptığını söyleyerek kendini kavundu. Ümit Özdağ, Silivri Cezevi'ne götürüldü.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, katıldığı Sözcü TV'de Ümit Özdağ'ın Uğur Dündar'a yazdığı mektubu teslim etti.

İşte Özdağ'ın mektubu...

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Ankara'da tutuklandım. İstanbul'a zaman zaman 150 kilometrelik süratle getirildim. Gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde genç polis kardeşlerimizin özen ve nezaketine rağmen yukarıdan verildiği anlaşılan 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana bir battaniye verdiler. Sabah 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimiz söylendi ancak saat 13.30'da götürebildiler. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından bir rapor istendi. O rapor gelene kadar benim adliyeye gelmemi bekletmişler. 2020, 2021, 2022'de attığım X'ler ile ki hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil Kayseri olayları arasında irtibat kurarak tutuklama yaptılar. Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca Öcalan'ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar.

mektup1.jpg

mektup2.jpg

Son Haberler
Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı
Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı
Orhan Gencebay'dan tepki çeken yorum: " İhmaller olabilir, kesinlikle kötü niyetli değildir"
Orhan Gencebay'dan tepki çeken yorum: " İhmaller olabilir, kesinlikle kötü niyetli değildir"
ABD Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı: "Filler insan değildir"
ABD Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı: "Filler insan değildir"
Tuvalet alışkanlıklarınız, Tip 2 diyabetin işareti olabilir
Tuvalet alışkanlıklarınız, Tip 2 diyabetin işareti olabilir
Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı