Ümit Özdağ cezaevinden mektup gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından cezaevinden el yazısıyla mektup yazıp gönderdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Karar yazısında paylaşımların Kayseri'deki olaylara neden olduğu savunuldu. Ümit Özdağ ise savunmasında Kayseri'de "Eve dönün çağrısı" yaptığını söyleyerek kendini kavundu. Ümit Özdağ, Silivri Cezevi'ne götürüldü.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, katıldığı Sözcü TV'de Ümit Özdağ'ın Uğur Dündar'a yazdığı mektubu teslim etti.

İşte Özdağ'ın mektubu...

Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Ankara'da tutuklandım. İstanbul'a zaman zaman 150 kilometrelik süratle getirildim. Gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde genç polis kardeşlerimizin özen ve nezaketine rağmen yukarıdan verildiği anlaşılan 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana bir battaniye verdiler. Sabah 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimiz söylendi ancak saat 13.30'da götürebildiler. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından bir rapor istendi. O rapor gelene kadar benim adliyeye gelmemi bekletmişler. 2020, 2021, 2022'de attığım X'ler ile ki hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil Kayseri olayları arasında irtibat kurarak tutuklama yaptılar. Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca Öcalan'ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar.