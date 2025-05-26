Ümit Özdağ cezaevinden tek cümle seslendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Özdağ, hakim karşısına çıkmadan önce tek kelime ile vatandaşlara seslendi. Özdağ, “16 gün sonra kavuşacağız” dedi.

ÖZDAĞ YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" iddiasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdağ, 11 Haziran saat 10.30’da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

ÖZDAĞ: 16 GÜN SONRA KAVUŞACAĞIZ

Ümit Özdağ, hakim karşısına çıkmadan önce kendi sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı. Özdağ, hakim karşısına çıkmadan önce tek kelime ile vatandaşlara seslendi. Özdağ, “16 gün sonra kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASI ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz ayda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılımın yoğun olması sebebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonuna alındı. Duruşmada, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Özdağ ile avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi. İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.