Ümit Özdağ, çok sinirlendi, sert sözlerle yüklendi: Canınız cehenneme

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Şeyh Sait çıkışı pek çok tepkilere neden olmuştu. Bu noktada Bakırhan’ın ifadelerine soruşturma açılmıştı. Şeyh Sait’e ilişkin sosyal medya hesaplarında yapılan eleştirilere ilişkin Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundu.

Bu duruma ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sert tepki göstererek, “Canınız cehenneme. Yaşasın Şeyh Sait ve benzerlerine aralarında yaşam hakkı vermeyen, onlar ile mücadele eden vatansever kardeşlerimiz” dedi.

BAKIRHAN’DAN ŞEYH SAİT ÇIKIŞI

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine geçtiğimiz günlerde terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı. Kayyum sonrası DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’de mitin düzenlemişti. Bakırhan’ın mitingde yaptığı isyan çıkışı tepkilere neden olmuştu. Bakırhan, "Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti. Bakırhan’ın söylemi sonrası gelen tepkiler sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Mardin'deki konuşması nedeniyle inceleme başlattı.

SON DAKİKA: Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlatıldı

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Sosyal medyada ise Şeyh Sait ve Seyit Rıza hakkında da ağır eleştiriler yapılmıştı. Bu noktada Diyarbakır Barosu, Şeyh Said'e yönelik sarf edilen ağır hakaretler sebebiyle Kişi Hatırasına Hakaret suçu ile Şeyh Said üzerinden Kürt toplumuna yönelik tehdit içerikli beyanlar sebebiyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Şeyh Said'e yönelik sarf edilen ağır hakaretler sebebiyle Kişi Hatırasına Hakaret suçu ile Şeyh Said üzerinden Kürt toplumuna yönelik tehdit içerikli beyanlar sebebiyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.



Suç duyurusu metni… pic.twitter.com/r4P3P9dDCd — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) November 8, 2024

ÖZDAĞ: ŞEYH SAİT’İN CANI CEHENNEME GİTTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Diyarbakır Barosu’nun suç duyurusuna ilişkin sert çıkıştı. Özdağ, ‘Şeyh Sait vatan hainidir’ diyerek şunları söyledi:

“İngiliz emperyalizminin köpeğidir. Alçak bir katildir. Onu ve bozguncu çetelerini sadece Türk ordusu değil bölgedeki bütün vatansever aşiretler birlikte bozguna uğratmışlardır. Pis canını kurtarmak için kaçarken Çarpuh köprüsünde yakalanmıştır. Şeyh Sait’i yargılanmak üzere Diyarbakır’a getiren birliğin komutanı Yüzbaşı Mikail dedemdir. Rahmetli dedemin birliği isyan bölgesine sevk edilen ilk birliklerden birisi imiş. Bölgede Şeyh Sait’in yaptığı katliamı gördükçe askerin öfkesi artmış. Devlete isyan eden Türk milletine ihanet edem asılır. Vatan hainini savunanlar da vatan hainidir. Nasıl Şeyh Sait’in canı cehenneme gitti ise bütün vatan hainlerine aynı şeyi söylüyoruz. Canınız cehenneme. Yaşasın Şeyh Sait ve benzerlerine aralarında yaşam hakkı vermeyen, onlar ile mücadele eden vatansever kardeşlerimiz.”

Şeyh Sait vatan hainidir. İngiliz emperyalizminin köpeğidir. Alçak bir katildir. Onu ve bozguncu çetelerini sadece Türk ordusu değil bölgedeki bütün vatansever aşiretler birlikte bozguna uğratmışlardır.

Pis canını kurtarmak için kaçarken Çarpuh köprüsünde yakalanmıştır. Şeyh… https://t.co/v3Gg0k5T8l — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 9, 2024

ŞEYH SAİT İSYANI NEDİR?

Zaza asıllı Kürt Nakşibendi tarikatı lideri Şeyh Sait, Halifeliğin kaldırılmasından yaklaşık bir yıl sonra, 13 Şubat 1925'te Şeyh Sait, “din elden gidiyor” diye doğudaki bazı aşiretleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ayaklandırdı. Şeyh Sait, yeşil bayrak açarak, sala getirerek yürüyor, "Halifelik kaldırıldı, medreseler kapandı, din elden gidiyor" diye propaganda yapmıştı.

Cumhuriyet'in ilanına ve reformlarına karşı çıkarak şeriat isteğiyle dönemin hükümetine karşı silahlı isyanda bulunmuş ve bunun üzerine 1925 yılında Şeyh Sait yargılanmış ve ardından idam edilmişti.