Ümit Özdağ davasında şok karar!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" davası 10 Eylül'e ertelendi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SERBEST KALDI, DİĞERİNDEN TUTUKLANMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hakkında açılan davada İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından beraat etmişti. Ancak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

TUTUKSUZ KALDIĞI DAVA ERTELENDİ

21 Ocak'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Özdağ'ın yargılandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" davası 10 Eylül'e ertelendi. Özdağ, 10 Eylül'e kadar tutuklu şekilde Silivri Cezaevi'nde olacak.,

Erteleme sonrası Zafer Partisi'nden ilk açıklama gelmeye başladı. Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, "10 Eylül'e erteleme gerekçeksi gerçekçi değildi" ifadelerini kullandı. Parti sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ise "Özdağ'ın savunması çok başarılıydı. Siyasallaşmış yargı Özdağ'a el çektiriyor" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısında