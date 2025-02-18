Ümit Özdağ davasında flaş karar!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Bugün mahkemeye çıkarılan Özdağ'ın tutukluluğunun devam etmesine hükmedildi.
21 Ocak'ta tutuklanan Ümit Özdağ hakkında 'cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer almıştı.
İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.