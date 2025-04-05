Ümit Özdağ davasında yeni gelişme!

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu 12punto'ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Ümit Özdağ’ın iddianamesinin hazırlandığını açıkladı. Onay aşamasındaki iddianame kabul edilirse tutuksuz yargılama olabileceği aktarılıyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

75 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu iddianame de belirtildi.

CUMHURBAŞKANINA ALENEN HAKARETTEN 1 YIL 2 AYDAN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Özdağ için "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. 12punto'ya konuşan Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Özdağ’ın iddianamesinin hazırlandığını açıkladı.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ

Özdağ, Antalya'da Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım" demişti.

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