Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu Kılıçdaroğlu’ndan hediye olarak Erdoğan’a takdim etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "ruh bakımından" AKP'den hiç kopmadığını belirterek "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda AKP’den kopamadığını belirten Davutoğlu için Erdoğan’a seslendi.

“SAYIN ERDOĞAN, ALIN ŞU GARİBİ, ÇOK İSTEKLİ. DAHA NE DESİN!”

“Sayın Erdoğan, alın şu garibi, çok istekli. Daha ne desin!” diyen Özdağ, Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı masaya oturup Kılıçdaroğlu’nu desteklemesine vurgu yaparak, "Yanında 10 milletvekilini de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hediye olarak kabul edin” ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ’ın paylaşımı: