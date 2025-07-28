Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin sözlerini işaret etti: Belli ki işler iyi gitmiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin sözlerini işaret etti: Belli ki işler iyi gitmiyor

Zafer Partisi lideri Özdağ, terör örgütü PYD'nin silah bırakmayacaklarına yönelik yeni bir açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Anlaşılan süreç bütün zorlamalara rağmen istendiği gibi ilerlemiyor" dedi. MHP lideri Bahçeli, örgütlerin süreci ağırdan aldıklarına yönelik eleştiri yapmıştı.

"Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan yeni açılım sürecinde terör örgütü PKK silah bırakarak kendisini feshetmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye PKK’sı olan PYD tekrar silah bırakmayacağını açıkladı. PYD bu açıklamayı, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin YPG ve onun siyasi kanadı PYD'yi 'Terörsüz Türkiye' hedefi için başlatılan süreci 'ağırdan almakla' eleştirmesi ve 'gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir' demesi sonrasında yaptı" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özdağ, şunları kaydetti:

"Özetle PYD, Bahçeli’ye 'silah bırakmıyoruz' diye cevap verdi. Öte yandan Bahçeli’nin 26 Temmuz’da yaptığı açıklama içindeki şu ifadeler Bahçeli’nin öncülüğünü yaptığı Öcalan ile müzakereler konusunda bir hayal kırıklığı yaşadığını gösteriyor olabilir. Bahçeli şöyle dedi: 'Bu kapsamda; duygularımızla gerçekleri, olmasını istediklerimizle yapabileceklerimizi, bugünümüzle hayallerimizi hesaba katan bir yorum sentezine ulaşmak lazımdır.' Anlaşılan süreç bütün zorlamalara rağmen istendiği gibi ilerlemiyor.

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PKK terör şefleri bir yandan Türkiye’de anayasanın Kürtleri ayrı bir kurucu millet olarak tanımasını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun en azından özerk bölge olarak PKK yönetimine bırakılmasını Türkiye’yi ise birlikte yönetmeyi talep ediyorlar. Suriye’de ise PYD’nin bir özerk bölge olarak kalmasında ve Öcalan tarafından yönetilmesinde ısrarcılar. Bunun dışında her şey detay. Cumhur İttifakı ise bunu Türk Milleti'ne nasıl kabul ettireceğini bilmiyor."

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