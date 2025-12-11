Suriye iç savaşı dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke göç aldı. Ülkemize gelen göçleri "Strajetik Göç Mühendisliği" olarak yorumlayan Zafer Partisi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, çıkışlarıyla gündem oluyor.

Özdağ son olarak yapay zeka uygulamasına, "Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için 40 sebep söyle" komutunu verdi. Özdağ, yapay zekanın sıraladığı 40 maddelik cevabı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o cevaplar...

1. Savaşın bitmesi dönüşü makul kılar. Artık geniş çaplı çatışma yok; güvenlik düzeyi toplumsal dönüşümleri mümkün kılacak seviyeye yaklaştı.

2. Geçici koruma hukuken geçicidir. Statünün amacı sonsuz yerleşim değil; koşullar değiştiğinde ülkeye geri dönmeyi öngörür.

3. Suriye yeniden inşa için insan kaynağına muhtaçtır. Göç eden kütlenin dönmemesi kalkınma, üretim ve kurumsal yeni yapılanmayı sekteye uğratır.

4. Demografik boşalma ülkenin geleceğini tehdit eder. Genç nüfusun yokluğu ekonomi, askeri kapasite ve toplum örgüsünde yapısal çöküş yaratır.

5. Yıllarca süren diaspora travması kalıcılaşmadan çözülmelidir. Uzayan belirsizlik kimlik çatlağı, kültürel yabancılaşma ve nesiller arası kopuş üretiyor.

6. Ev sahibi ülkelerde politik baskı sürdürülemez seviyede. Toplumsal gerilim, mali yük ve kutuplaşma herkes için oyunun sonunu hazırlıyor.

7. Sosyal uyum maliyeti Avrupa ve Türkiye’de zirvede. Dil, eğitim, konut ve sağlık harcamaları sürdürülebilir sınırları zorluyor.

8. Ekonomik yük uzun vadede seçmen tepkisi üretiyor. Vergi baskısı, sosyal yardım tartışmaları ve işgücü rekabeti gerilim yaratıyor.

9. Entegrasyon kapasitesi birçok ülkede doldu. Sistem yeni gelenleri kaldıramıyor; var olanları da verimli bütünleyemiyor.

10. Geri dönüş kalkınmayı doğrudan hızlandırır. İmar, lojistik, tarım ve hizmet sektörleri nüfus geri gelmeden toparlanamaz.

11. Geri dönenlerin rolü kurumsal yeniden yapılanmada kritiktir. Diaspora deneyimi idari kültürün yenilenmesi için önemli kaldıraç sağlar.

12. Suriye’nin ulusal egemenliği nüfus kaybıyla zayıflar. Ülke doldurulamayan boşluklar nedeniyle bölgesel etki gücünü kaybeder.

13. Uluslararası hukuk dönüşü meşru kabul eder. Koruma statüsü temel olarak geçici güvenlik riskine bağlıdır.

14. Güvenli bölgeler genişliyor ve yönetim istikrarlaşıyor. Kontrol alanları, altyapı ve kamu hizmetleri adım adım düzenli hale geliyor.

15. Kalıcı göç entegrasyon krizlerini kalıcılaştırır. Sosyopolitik gerginlikler 10–20 yıllık yeni çatışma hatları doğurur.

16. Üçüncü kuşak kopukluğu geri dönüşü imkânsızlaştırır. Bugün dönülmezse kimlik bağları geri döndürülemez biçimde çözülecek.

17. Suriye’nin işgücü yapısı çökmüş durumda. Usta, teknisyen, doktor ve öğretmen geri dönmeden ekonomik toparlanma imkânsızdır.

18. Boşalan şehirler ekonomik ölçeği kaybediyor. Kritik kent eşiğinin altına düşen nüfus, hizmetleri ve yatırımı çökertiyor.

19. Ev sahibi ülkelerde güvenlik kaygıları arttı. Düzensiz yapı, sosyoekonomik baskı ve kültürel çelişkiler risk üretir.

20. Suriye’nin sosyal dokusu sapmaya uğradı. Kitlelerin yokluğu aile, mahalli teşkilatlanma ve toplumsal sermayeyi zedeliyor.

21. Geri dönüş uluslararası finans desteğini artırır. Yatırımcılar nüfus hareketliliği olmadan büyük projelere girmiyor.

22. Kapsamlı dönüş programı göçü kontrollü normalleştirir. Planlı süreç hem ev sahibi hem kaynak ülke için kriz azaltıcıdır.

23. Yeni Suriye’nin siyaseti nüfus dönüşü olmadan temsilî olamaz. Demokratik meşruiyet için yerinden edilmiş kitle şarttır.

24. Diasporadaki parçalanma toplumu zayıflatıyor. Farklı kültürlerde dağılmış topluluklar ortak gelecek oluşturamıyor.

25. Ekonomik döngü için iç talep geri gelmeli. Pazar büyüklüğü olmadan üretim ve istihdam gerçekçi olmaz.

26. Uzakta kalmak travmayı büyütüyor. Belirsizlik, aidiyet kaybı ve gelecek korkusu diaspora psikolojisini bozuyor.

27. Genç nüfusun kalışı Suriye’yi yaşlandırıyor. Demografik piramit tersine dönüyor; bu sürdürülemez.

28. Geri dönüş güven tesisinin doğal adımıdır. Ülkeye dönüş yeni yönetime toplumsal onay sağlar.

29. Suriye’nin kurumsal hafızası diaspora nedeniyle kopuyor. Geri dönmeyen eğitimli gruplar devlete beyin boşalması yaşatıyor.

30. Yerinden edilme süresinin uzaması maliyeti katlıyor. Her yıl artan sosyal harcamalar ev sahibi ülkelerde sürdürülemez.

31. İmar fonlarının etkinliği nüfusla doğru orantılı. Dönüş olmadan finansman sadece kâğıt üzerinde kalır.

32. Toplumsal barış için geri dönüş zorunlu. Aile birliği ve mahalli bağlar yerine oturmadan istikrar sağlanmaz.

33. Ev sahibi ülkelerde siyaset sertleşiyor. Göç baskısı aşırı sağa oy taşıyor, sistem krizine yol açıyor.

34. Kalıcılaşma yeni ayrışmalar ve gettolar yaratıyor. Uzun süreli göç mahalle bazlı sosyal ayrılmayı artırıyor.

35. Suriye’nin kültürel mirası nüfus kaybıyla çöküyor. Kasabalar boşaldıkça kültürel süreklilik kesintiye uğruyor.

36. Milyonların geri dönmesi ekonomik çarpan etkisi yaratır. Tüketim, inşaat, ticaret ve kamu hizmetleri hızlı büyüme sağlar.

37. Diaspora bilgi birikimi geri dönünce değer üretir. Yurtdışı deneyimi yeni kurumsallığa ivme verir.

38. Yeni yönetim göçmen dönüşüne politik olarak ihtiyaç duyuyor. Nüfussuz devlet reform yapamaz; seçim meşruiyeti zedelenir.

39. Kademeli dönüş sosyal patlamaları önler. Planlı hareket krizleri ve toplumsal şokları azaltır.

40. En temel gerçek: Ev, evdir; ülke ülkedir. Uzun vadeli istikrar, aidiyet ve kimlik insanın kendi memleketinde yeniden kurulur.