Ümit Özdağ, Erdoğan’ın kimin sayesinde iktidarda kaldığını açıkladı

Amerikan dış politikasının en önemli dergilerinden Foreign Policy’de yer alan bir analizde Bahçeli’nin “Türk Milliyetçiliğinin tabularını yıkıyor” yorumuna dikkat çeken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Foreign Policy, ‘Devlet Bahçeli Türk Milliyetçiliğinin tabularını yıkıyor’ diyor. Hatta tam tercüme paramparça ediyor diyor.

18 sene önce Kasım 2006’da yapılan ve benim MHP Genel Başkan adayı olduğum MHP Kongresi öncesinde. Amerikan büyükelçisi Bahçeli’yi ziyaret etmiş ve ‘Daha uzun yıllar sizinle çalışacağız’ demişti. Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin tabularını yıkmadı, MHP’de Türk milliyetçiliğini yıktı.”

Bütün Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri Zafer Partisi’ne davet eden Ümit Özdağ, “Daha ne lomasını bekliyorsunuz?” diye sordu.

BAHÇELİ TÜRKİYE’Yİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Orta Asya-Kafkas Enstitüsü ve İpek Yolu Araştırmaları Programı Ortak Merkezi Kıdemli Üyesi Halil Karaveli tarafından kaleme alınıp Foreign Policy’de yayınlanan analizde özetle şu görüşlere yer verildi:

Ankara'nın aşırı milliyetçi lideri (Bahçeli), PKK lideri Abdullah Öcalan'a şaşırtıcı yaklaşımlarda bulundu; ancak ABD'nin baskısı olmadan hapisteki militanın bir Kürt Mandela'sı olması mümkün olmayabilir.

Türkiye'nin aşırı sağcı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit müttefiki Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de, 1978'de kurulan ve 1984'ten beri Türkiye devletine karşı ayaklanan, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak listelenen yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) lideri Abdullah Öcalan'ın, şiddetten vazgeçip örgütü dağıtırsa şartlı tahliye edilmesi gerektiğini öne sürerek ülkeyi şaşkına çevirdi.

Bahçeli, 2000 yılında, Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildikten sonra idam cezasına çarptırılan Öcalan'ın infazına ilişkin moratoryumu kabul etti . (İdam cezası 2002'de müebbet hapse çevrildi.)

2016’YA KADAR AKP’YE MUHALİFTİ

Bahçeli, 2002'de İslamcı muhafazakar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) iktidara getiren ani seçim çağrısında bulunarak Ecevit'in koalisyon hükümetinin düşüşünü hızlandırdı ; o zamandan beri ülkeyi 20 yıldan fazla yönetti. Ancak MHP, 2016'ya kadar muhalefetin bir parçası olarak kaldı.

AKP iktidarının 2013-2015 yılları arasında Öcalan ile barış müzakerelerine girişmesi üzerine Bahçeli, barış sürecini kınayarak, “AKP ile PKK arasında hiçbir fark kalmadı” demişti .

2016'da, Erdoğan'ın eski müttefikleri olan İslamcı din adamı Fethullah Gülen'in takipçileri Erdoğan'a karşı bir darbe düzenlediğinde, Bahçeli rotasını değiştirdi. Darbe başarısız oldu, ancak Türk devleti derinden parçalanmıştı ve gücünü ve otoritesini güçlendirmek zorunluydu. Bunu akılda tutarak, Bahçeli Erdoğan'ı başkanlık sistemine geçmeye çağırdı ve 2018'de AKP ve MHP, AKP için hayati önem taşıyan resmi bir ittifaka girdi.

ERDOĞAN İKTİDARINI BAHÇELİ’YE BORÇLU

Gerçekten de Erdoğan, 2018 ve 2023'teki yeniden seçilmesini Bahçeli'nin desteğine borçluydu ve AKP hükümeti bugün MHP sayesinde parlamento çoğunluğunu koruyor.

Bugün, hem iç siyasi kaygılar hem de bölgesel gelişmeler Erdoğan hükümetini Kürt politikasını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Bahçeli , Türkiye'nin toprak kaybını önlemek için bu girişimi yapmak zorunda kaldığını düşünüyor .

Ortadoğu'daki savaş ve kaos, Türk elitini, Erdoğan'ın ifadesiyle , iç etnik gerginlikleri yatıştırarak "iç cepheyi güçlendirme" ihtiyacına karşı duyarlı hale getirdi. Ancak Erdoğan, Bahçeli ve milliyetçi görüşü kızdırma riskini göze alamazdı. Ayrıca, Türk milliyetçiliğinin başlıca savunucusu olan partinin onayı olmadan Kürt siyasi hareketine yeni bir açılımla başarılı olmayı gerçekçi bir şekilde umamazdı.

1990'ların başında Güney Afrika'nın de Klerk'i gibi Bahçeli de ihanetten yakınan radikal milliyetçilerle uğraşmak zorunda. Bahçeli buna karşılık milliyetçi muhalefeti gerçekçi olmaya ve sonunda Kürt gerçekliğiyle yüzleşmeye çağırdı. Kasım ayının başlarında MHP'nin parlamento grubuna yaptığı bir konuşmada Öcalan'ı hapiste tutmanın Kürt seçmenlerin görüşlerini paylaşan temsilcileri parlamentoya yeniden seçmesini engellemediğini belirtti.

ÖCALAN’IN ETKİSİZLİĞİNİ YAKINDA ANLAR

Bahçeli, Öcalan'ın Nelson Mandela'nın de Klerk'e yaptığı gibi Türkiye'nin muhatabı olabileceğini umuyor gibi görünüyor. Bahçeli'nin girişimine yanıt olarak Öcalan, aynı zamanda Türkiye parlamentosunda DEM Partisi üyesi olan yeğeninin ilettiği bir mesajda, "koşullar ortaya çıkarsa, bu süreci kavga ve şiddetten yasal ve siyasi bir platforma çekmek için teorik ve pratik güce sahibim" dedi Ancak henüz böyle koşulların oluşmadığı hemen anlaşıldı. Bahçeli, Öcalan'ın Mandela'nın yaptığı gibi otoriteye sahip olmadığını yakında keşfedebilir. Ancak Mandela'ya 1985'te benzer bir şartlı tahliye anlaşması teklif edilmişti ve o bunu reddetmişti. Öcalan, Mandela'nın reddetmesini taklit etmeye bile çalışıyor olabilir. De Klerk onu 1990'da serbest bırakana kadar Afrika Ulusal Kongresi silahlı mücadeleye olan bağlılığını yeniden gözden geçirmeyi ve sonunda askeri kanadı uMkhonto weSizwe'yi dağıtmayı kabul etmedi. Mandela, siyasi tavizler verilene kadar güç kullanımını müzakere etmeyi reddetti ve Öcalan da aynısını yapabilir.

Bahçeli, buna rağmen Öcalan'a yaptığı daveti yineledi ve kapsamlı bir çözüm olasılığını öne sürerek, "Tabular yıkıldıkça ve insanlar görüşlerini özgürce dile getirdikçe, küçük adımlarla güven inşa edebilir ve bir anlaşmadan diğerine ilerleyebiliriz" dedi.

KAYBEDİLMİŞ FIRSAT OLMA RİSKİ

Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin tabularını yıktı. Kürt militanlığı ve terörizm karşısında bile Öcalan'a olan teklifini sürdürdü, ancak bu, kaybedilmiş bir fırsata dönüşme riski taşıyor.

Kürt hareketi, Bahçeli'nin açılımına karşılık vermenin ve Türk devletiyle bir güven oluşturma sürecine girmenin kendi çıkarına olduğuna ancak, Suriye'deki özerk PKK bölgesine verdiği destekle Kürtlerin uzlaşmazlığını teşvik eden ABD'nin, Türk-Kürt ihtilafının barışçıl çözümüne yatırım yapmaya karar vermesi halinde varacaktır.

Türkler ve Kürtlerin Suriye'de ve ötesinde ortak bir dava oluşturması Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır. Top, Başkan seçilen Donald Trump'ın sahasında.