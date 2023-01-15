Ümit Özdağ FETÖ iddialarına cevap verdi: MHP ben telefon ettiğim için 15 Temmuz'a karşı bildiri yayımladı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ olacak TELE1 ekranlarında konuştu. Özdağ, Fikir Kulübü‘nde bu akşam Sinan Ateş cinayetindeki “yerli ve milli katil”, “fosil ajan” tartışmaları, yaklaşan seçim ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özdağ, şu açıklamalarda bulundu:

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Sinan Ateş cinayetinde benim korkum tetikçinin öldürülmesi. Olayı kapatmak seviyesini düşürmek, gerçek azmettiricilere ulaşılmasını engellemek olayı düşük seviyede faillerle kapatma çabası mutlaka olacaktır. Bu siyasi bir cinayettir. Bu süreç Ateş’in görevden alınmasının sonunda gerçekleşti. Bunun arada duraklarından biri Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı’nın Adana’dan gelen bir ekip tarafından bıçaklandığı sırada kendini korumak için birini öldürüp birini yaralamasıyla yeni bir aşamaya çıkmasıdır. Sinan Ateş ‘benim kalemimi kırdılar’ şeklinde açıklama yaptığını kesinlikle biliyorum. İstanbul’a geldiği sırada İYİ Partili bazı eski ülkücülerle görüşmüş. Bu bir İYİ Parti yakınlaşması olarak yorumlandı. Detayını bilmiyorum.

Ortada çok ciddi bir cinayet var. Bu adalet tarafından araştırılsın gerçek ortaya çıksın.

“15 TEMMUZ’DA BAHÇELİ’NİN ÖZEL KALEMİNİ BEN ARADIM”

Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın dediğim için bana ‘fetöcü’ diyorlar. Ümit Özdağ’dan ‘fetöcü’ çıkartacaksınız. Hadi canım sen de. 15 Temmuz gecesi o bildiriyi ben telefon ettiğim için yayımladılar. 15 Temmuz akşamı Bahçeli açıklama yapmıyordu ben özel kalemini aradım öyle açıklama yaptı. Devlet kayıtlarında var. ‘Bu ‘fetöcü’ bir darbe açıklama yapın’ dedim. Bunu da Selçuk Özdağ ile konuştuktan sonra dedim. Selçuk Özdağ da bunu TBMM’de açıkladı.

Önce ‘sakin olun’ denildi. Saat 22.04’te uyardım. 22.25’te bildiri çıktı. 22.34’te Anadolu Ajansı yayımladı.

Ben MHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. İki defa milletvekili oldum. Bir defa milletvekili adayı oldum. Siz ‘fetöcü’leri mi genel başkan yardımcısı yapıyorsunuz? Ben MHP’lilerin dediği özellikleri taşıyorsam nasıl beni milletvekili yaptınız? Size devlet emanet edilebilir mi?

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş ile bir sempatik ilişkim yok. 2011’de ben MHP’ye girerken benim aleyhime mektup yazmış bir kişi. Yakın dostluğum da yok. Ama Türkiye’yi Zafer Partisi’nden daha çok seviyorum. Türkiye’yi kendimden de daha fazla seviyorum. Gördüm ki Mansur Yavaş birinci turda kazanacak bir potansiyele sahip.

Milliyetçi bir kişiliği olması. AKP’nin bütün saldırılarına rağmen Ankara’yı kazanması. Suriyelilerin geri dönüşü konusunda bize yakın düşünmesi. Hukukçu kimliği. Bunlar bize yakın özellikleri.