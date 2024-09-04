Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de teğmenlerin yemin etmesine değinerek dikkat çeken çıkışlarda bulundu.

Özdağ yaptığı açıklamada "Genç subaylar tarihlerinin ve kanlarının gereğini yapmıştır" dedi.

Özdağ'ın bu açıklamaları dikkat çekti.

Özdağ ayrıca subayların "Mustafa Kemal'in askerleri olduğunun söylemeleri kadar normal bir husus yoktur" dedi.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ OLMAYAN HERHALDE VENİZOLOSUN ASKERİ OLUR"

Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk edebi başkomutandır. İstiklal harbimizin önderi Cumhuriyetimizin kurucusudur. Mustafa Kemal'in askeri olmayan herhalde Venizolos'un askeri olur. Bunu tartışmaya gerek var mı" şeklindeki sözleri kullandı.

Teğmenler tartışmasına Cübbeli Ahmet de katıldı. 'Sordum, ikna oldum' diyerek açıkladı

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NE OLMUŞTU?

Teğmenlerin kılıçla yemin etmesi olayı, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde gerçekleşti. Bu törende, mezun olan genç teğmenler, kılıçlarını havaya kaldırarak ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atarak yemin ettiler.

Yemin metni, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve Türk ulusunun namus ve şerefine bağlı kalacaklarını vurgulayan ifadeler içeriyordu.