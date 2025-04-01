Ümit Özdağ: Gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutulduğu alanın krokisini paylaştı.

Hakkındaki iddianamenin tamamlanmasını ve yargılanmak istediğini vurgulayan Özdağ, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilerde tutuklanan gençlerin mobbinge maruz kaldığını aktardı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımla tutulduğu alanında krosini kamuoyuna sundu. Özdağ açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun 'Nar Ağacı' adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim.

"Hücrede 72. günüm. Kaçmam, delil karartmam mümkün değil"

Bugün 31 Mart 2025 Silivri'de hücrede 72. günüm. Kaçmam, delil karartmam mümkün değil. En üst sınır olan 3 sene ceza alsam hapisten çıkmam lazım. Tek isteğim hazırlandığını duyduğum iddianamemin başsavcılık tarafından onaylanarak mahkemeye yollanması ve yargılanmak.

"SİLİVRİ'YE GETİRİLEN GENÇLERE AĞIR MOBBİNG YAPIYORLARMIŞ"

"Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış"

Bu sabah cezaevine ziyaretime gelen bir avukat anlattı. Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş."