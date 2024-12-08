Ümit Özdağ Genel İdare Kurulu'na katılacak yeni isimleri açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yaşanan savaş hakkında konuşan Özdağ, sığınmacı politikalarına da değindi. Sığınmacı politikaları dışında başka politikaları da olduğunu belirten Özdağ, 'Küreselleşme' ve 'Zafer ekonomisi' başlıklı projelerin sunumunun 17 Aralık tarihinde İstanbul’da basın önünde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Öte yandan Özdağ, Genel İdare Kurulu'na katılacak yeni isimleri de açıkladı. Zafer Partisi’nin anketlerde hızla yükseldiğini de belirten Özdağ, istikrarlı ve hızlı şekilde büyüyen tek parti olduklarını söyledi.

"ESAD İLE ANLAŞIP BUNLARIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAMAK DAHA KOLAY OLURDU"

Suriye'de yaşanan savaş ile ilgili konuşan Özdağ, "Hemen sınır bölgesinde veya daha çok sınırın Suriye tarafından Halep’e doğru bazı kayışlar olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Suriye’de iç savaş bitmedi yeni bir aşamaya gidiyor. Esad ile anlaşıp bunların geri dönüşünü sağlamak daha kolay olurdu. Bu geri dönüş sürecindeki ısrarımızı sürdüreceğiz. Suriye’deki olayların Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmemesi için uyarılarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ PROJELERİMİZLE İLGİLİ SUNUMLARIMIZ OLACAK"

Sığınmacı politikasına da değinen yeni projelerinden de bahsetti. Özdağ, "Sığınmacı politikası projemiz devam edecek. Ancak bundan önce başlattığımız bazı projelerimiz var. Bunları da Türkiye’nin gündemine güçlü bir şekilde getirmeye devam edeceğiz. Yeni projelerimizle ilgili sunumlarımız olacak. Özellikle 'Küreselleşme' ve 'Zafer ekonomisi' başlıklı projemizin sunumunu 17 aralık tarihinde İstanbul’da basın önünde gerçekleştireceğiz. Ve partimizin Genel İdare Kurulu Üyesi olacak şu anda Komisyon Başkanı Bartu Soral ve ekonomi heyetimiz bir sunum yapacaklar" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, GENEL İDARE KURULU'NA KATILACAK YENİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Genel İdare Kurulu'na yeni katılacak isimleri açıklayan Özdağ, "Eski Dışişleri Bakanı Sina Gürel bey de heyetimizin içinde olacak. 15 Temmuz FETÖ’cü darbeye karşı direnen Ankara polisini yöneten Mahmut Karaarslan da aramız olacak o da Genel İdari Kurulu'na giriyor. Ergenekon davasında yargılanan önemli akademisyenler de genel kurulumuzda olacak. Emin Gürses bunlardan bir tanesi. Ali Şehirloğlu hocamız da Genel İdari Kurulu'nda olacak. Onlar da sağlık ile ilgili bir sunum hazırladılar. Onun önümüzdeki dönemde Türk kamuoyuyla paylaşımını yapacağız" dedi.

"İSTİKRARLI VE HIZLI ŞEKİLDE BÜYÜYEN TEK PARTİYİZ"

Özdağ konuşmasının devamında şunları söyledi, "Sığınmacı kadar önemli bir politikamız da var. Uyuşturucu ve organize suç. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Yasa dışı bahis sanal kurumla birlikte. bununla ilgili önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz.

Zafer Partisi bütün anketlerde ortaya çıkıyor. İstikrarlı ve hızlı şekilde büyüyen tek partiyiz. Yeni katılan değerli isimlerle yükselişimiz hızla devam edecek."