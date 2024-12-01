Ümit Özdağ görüntülerini paylaştı: Afganların İstanbul’a nasıl kaçak girdikleri ortaya çıktı (İzle)

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında mülteciler ve kaçak göçmenler yer alıyor.

Ülkenin demografik yapısını ve sosyolojini değiştirebilecek kadar yoğun bir şekilde Türkiye'ye göç eden bu insanlar, Türk halkı için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

Zafer Partisi lideri Özdağ, Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenlere yönelik çekilmiş bir belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı.

'Osmanlı torunuyuz' diyenler ne Türk ne Osmanlı." diyen Özdağ, kaçak göçe göz yumulduğunu belirterek bu duruma müsaade edenlere tepki gösterdi.

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Fransız televizyonu tarafından çekilen belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Afganistan’dan başlayıp İstanbul’a uzanan kaçak göçü bir Fransız tv ekibi belgeselleştirmiş.

Nasıl sahte belgeler ile İstanbul’a geldiklerini, İstanbul’da denizi ve kadınları gördükleri zaman gösterdikleri tepkileri izleyin.

Ve kendilerine Osmanlı torunu diyenlerin söylediği yalanlara inanmayın.

Osmanlı hiç kimsenin izinsiz İstanbul’a girmesine müsaade etmedi. Ve kendi tebası olan Arap aşiretlerini Anadolu’ya sokmadı. Özetle “Osmanlı torunuyuz” diyenler ne Türk ne Osmanlı.