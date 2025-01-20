Ümit Özdağ gözaltına alındı!

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Ümit Özdağ'ı gözaltına alırken restoranın bölgesindeki çevre yolları kapattığını, restoranın da etrafını sararak Özdağ'ı aldığı bilgisine ulaşıldı.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÇEVRESİ POLİSLER TARAFINDAN SARILDI"

Zafer Partili Bartu Soral, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ’ın çevresi polisler tarafından sarılırken bilgi sahibi oldum. Gözaltına alınırken bilgi sahibi oldum. Özdağ demiryolları hastanesine geldiğini söyledi bende oraya gidiyorum. Savcı soruşturma başlatıyor kamuoyuna hemen bilgi veriyor. Halbuki soruşturma gizliliği var. Belli ki bu soruşturmayla ilgili gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

"BU GÖZALTI BİZİ SUSTURMAK İÇİN, SUSMAYACAĞIZ"

Zafer Partili Sevdagül Tunçer ise, “Bunu ilk defa paylaşacağım bugün öğrendim. Genel başkanımızın resmi olarak Diyarbakır’daki bulvara “şeyh said” isminin verilmemesi için dava açmıştım. Bunu kazandık o tabela sökülecek. Türkiye gündeminde Abdullah Öcalan’ın ev hapsine çıkması konuşuluyor. Biz cumhuriyete karşı savaş açanlarla mücadele ediyoruz. Bu gözaltı da bu sesleri susturmak içindir. Susmayacağımızı söylemek isterim”

“Ümit Özdağ tutuklanır mı?” sorusuna cevap veren Sevdagül Tuncer, “Gözaltına alınmak tutuklanmak hukuka uygun değil. Açılan soruşturmaların yatarı yok ama Türkiye de olan hiçbir şeye şaşırmam” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.