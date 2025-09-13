Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin su kaynakları ve bölgesel bütünlüğü üzerine açıklamalarda bulundu. Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) stratejik bir tehdit altında gördüğünü belirten Özdağ, GAP’ın inşası için Türkiye’nin üç kuşağının yüksek enflasyonla bedel ödediğini hatırlattı. Özdağ, “Bu ülke GAP’ı inşa etmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Şimdi bu bölge elimizden alınmak isteniyor” ifadelerini kullandı. GAP’ın sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir değer taşıdığını söyleyen Özdağ, su kaynaklarının kontrolünün Türkiye’nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

Özdağ, GAP’ın kaybedilmesinin tarihsel bir benzerlik taşıdığını hatırlatarak, “Nasıl Osmanlı döneminde Tuna vilayetlerini kaybettikse, şimdi de GAP’ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi. Bu süreci “Ortadoğu’da Müslüman bir İsrail kurma projesi” olarak nitelendiren Özdağ, Türkiye’nin bu plana karşı direnmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Kimse bize mağduriyet edebiyatı yapmasın. Mağduriyet edebiyatı üzerinden de Cumhuriyet’in milli ve üniter yapısını dağıtmayı hedeflemesin. Şimdi soruyorlar efendim ne olur 42. madde kalksa da Kürtçede eğitim dili olsa ne olur? Ben size söyleyeyim ne olacağını Türk edebiyatını Kürtçe mi okutacaksınız? Türk tarihini Kürtçe mi okutacaksınız? Yoksa Kürt tarihi mi okutacağız? Kürtçe mi okutacağız? Kürt edebiyatı okutacaksak Kürt okulların bir bölümünde Türk edebiyatını Türkçe okuyan, öbür tarafta da Kürt edebiyatını Kürtçe okuyan bu çocuklar üniversiteye geldikleri zaman hangi sınavla üniversiteye girecekler? İlkokulu, ortaokulu, liseyi Kürtçe okuyan çocuk üniversite sınavında nereyi kazanacak da girecek? O zaman üniversitede de Kürtçe demek. Aslında bu ülkede iki tane millet oluşturuyorsunuz. İki farklı kültürü, iki farklı tarihi olan iki farklı kültürü, iki farklı tarihi olan iki ayrı millet aynı coğrafyayı nasıl paylaşacak da birlikte yaşayacak? Kimse kimseye yalan söylemesin. Bu süreç nasıl 20. yüzyılın başında petrol bölgeleri, Musul, Kerkük Misak-ı Milli'nin parçası olduğu halde haksız bir şekilde Türkiye'den kopartıldıysa şimdi 21. Yüzyılın başında su kaynaklarına sahip olan GAP bölgemizin Türkiye'den kopartılarak Ortadoğu'da Müslüman bir İsrail kurulması projesidir.

BÜYÜK KÜRDİSTAN PROJESİ BİR İSRAİL PROJESİDİR

GAP bölgesini ki bu bölgede suları kontrol altına almak için bu ülkenin biz, bizden öncekilerin ve bizden sonraki bir neslin de içinde bulunduğu üç nesli yüksek enflasyonla yaşadı. Çünkü GAP bölgesini inşa ettik. Allah Süleyman Demirel’e rahmet eylesin. Buradaki suları zapt ettik. Şimdi bundan sonraki nesiller GAP projesinin faydalarını görecekleri zaman elimizden bu bölgeyi alınmaya çalışılıyor. Bu tarihte Tuna vilayetlerini kaybetmemize benziyor. Osmanlı, Mithat Paşa ile büyük bir ıslahat programına tabii tuttuktan sonra Tuna vilayetlerini kaybettik. Şimdi bu Güneydoğu Anadolu'da bu numara çekilmek isteniyor. Türk milleti buna direnmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi buna direnmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever seçmeni buna direnmelidir. AK Parti'nin vatansever seçmeni, milliyetçi seçmeni buna direnmelidir. Bu büyük bir tarihsel vebaldir. Şöyle söylüyorlar. Efendim, İsrail PKK'yı bize karşı kullanıyor. İsrail, PKK'yı bize karşı zaten kullanıyor. İsrail YPG ile zaten sınırımıza gelmiş, yerleşmiş durumda. Bu Büyük Kürdistan projesi bir İsrail projesidir. 1980'lerin başından beri Irak'ın Suriye'nin bölünmesi çerçevesinde bu proje sürdürülüyor. İsrail'e karşı uyanık olmalıyız ama İsrail'den korkarak PKK ile masaya oturmamalıyız ve PKK'ya taviz vermemeliyiz. Türkiye büyük bir devlet, Türk halkı güçlü bir halk. Türk devleti bütün kurumsal yapısı son 20 yılda ciddi şekilde tahrip olmuş olmasına rağmen hala 4.000 senelik devlet geleneği zemininde varlığını güçlü bir şekilde sürdüren ve küçük düzenlemelerle zindeliğine kavuşacak bir kurumsal yapıya sahip. Öyle panik içerisinde Numan Kurtulmuş'un söylediği gibi efendim eğer biz PKK ile anlaşmazsak bizi dağıtırlar, mahvederler. Böyle bir psikolojiyle devlet yönetilir mi? Siz devleti tanımıyorsunuz o zaman. Türk devletinin imkan ve kabiliyetlerini bilmiyorsunuz. Ya da bir başka oyunun içerisindesiniz.

