Ümit Özdağ hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu

Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hakkında, tutukluluğunun 78. gününde iddianame hazırlandı. Savcılık, Özdağ’ın 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TARİH BELLİ OLDU

İddianame kabul edildi. Özdağ, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul’a getirilen Özdağ, adliyedeki işlemleri sırasında bu suçtan serbest bırakıldı. Ancak aynı anda başlatılan yeni bir soruşturmayla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “basın yoluyla zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Tutukluluğunun 77. gününde sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın şiir okuduğu için tutuklandığı dönemde 64 günde iddianame hazırlandığını, Selahattin Demirtaş hakkındaki iddianamenin ise 68 günde yazıldığını belirterek kendi iddianamesinin de bir an önce hazırlanmasını istemişti.