Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyor! Zafer Partisi'nden kritik çağrı

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisininin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iki ayrı dava açıldığını, Özdağ'ın yarın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla ilgili İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkacağını bildirdi.

"Yarınki duruşmanın konusu, Antalya’da yapılan bir konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeler nedeniyle açılan 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasıdır" diyen Karamahmutoğlu, Özdağ'ın konuşmasında, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın parti kongresinde partililere yönelik yaptığı konuşmaya cevap verdiğini kaydetti.

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"AKP GENEL BAŞKANI SIFATIYLA KONUŞUYOR AMA BİZ ONA CEVAP VERİNCE KARŞIMIZA NİÇİN CUMHURBAŞKANI SIFATIYLA ÇIKIYOR?"

Karamahmutoğlu, "AKP Genel Başkanı'nın konuşmasında milli değerlerimize, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik alınganlık yaratabilecek incitici ifadeler vardı. Sayın Genel Başkan da bu sözlere karşılık verdi" dedi.

Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Konuşmayı yapan AKP Genel Başkanı, sayın Özdağ'ın cevap verdiği kişi de AKP Genel Başkanı. Ancak dava, Cumhurbaşkanı sıfatıyla açıldı. Bir kişi birden fazla şapkaya sahip diye istediği zaman istediği sıfatı kullanarak bizim aleyhimize dava mı açacak? AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyor ama biz ona cevap verince karşımıza niçin Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkıyor? Yahut bir başka siyasi konuyu tartışırken neden birdenbire karşımıza başkomutan olarak çıkıyor? Yani bir konuşmayı hangi sıfatla yaptığını bilelim.

Antalya'da yapılan konuşmaya ilişkin açılan hakaret davası yarın İstanbul Adliyesi'nde görülecek. Biz yarın orada olacağız. Yarın bütün partili arkadaşlarımız orada olacak. Yarın Zafer Partili olmayan birçok insan, başka partilerden üst düzey yöneticiler, genel başkanlar, milletvekilleri orada olacak. Hiçbir partili olmayan fakat hakkın ve hukukun yanında durmak isteyen yurttaşlar orada olacak.

"SIRA SANA GELMEDEN ÇAĞLAYAN'A GEL"

Çünkü hukukun üstünlüğü için verilen mücadele veyahut hak ve özgürlükler isteği ya da demokrasinin korunması, geliştirilmesi talebi ülkenin vatandaşlarının tamamı için istenir. Ne bir kısmı için biraz daha az ne de diğer bir kısmı için biraz daha fazla ve imtiyazlı. Hepsi için, tamamı için eşit istenir. Bu ilkesel anlayışla yarın Çağlayan'da yalnızca Ümit Özdağ için değil beraberinde protesto hakkını kullandığı için eğitiminden ve özgürlüğünden yoksun bırakılan hapishanelerde tutulan onlarca öğrenci genç arkadaşlar için de İstanbul Adliyesi'nde olacağız.

Ayrıca 19 Mart müdahalesinden bugüne dek siyasal rakip olarak gördükleri için şafak baskınlarıyla evlerinden alınan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere diğer belediye personelleri ve onların aileleri için İstanbul Adliyesi'nde olacağız.

Ve sen suskun vatandaş susman yetmez kendini korunaklı, güvenli alanda hissedebilmen için hükümetin otoriterleşen, hükümetin şiddetinden, garezinden korunmak için susman yetmeyecek sevgili suskun vatandaş. Senden istenen tam biattır. AKP hükümetine tam olarak biat etmediyseniz düşman ceza hukuku sizin de kapınızı çalabilir.

Vatandaşlıktan gelen haklarına ve hukukuna sahip çıkmak için sen sevgili suskun vatandaş sıra sana gelmeden Çağlayan'a gel. Yarın sabah saat 8'de hep birlikte kahvaltıyı İstanbul Adliyesi'nin meydanında yapalım. Belki kahvaltı tabağımızda dumanı üstünde tüten hukuk ve adalet servis edildiğini görebiliriz. Bu umutla kahvaltıda buluşalım."