Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin tüm detayları ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihbar eden olarak yer aldığı iddianamede delil olarak açık kaynak araştırma tutanakları, görüntü inceleme ve çözümleme tutanakları, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyaları ve bilirkişi raporu yer aldı.

İddianamede, Özdağ'ın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde 28 paylaşımı ve tutuklanan "Ambargotv" sosyal medya hesabının kullanıcısı Ramin Saeidi ile olan 4 farklı yazışması yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Ramin Saeidi'nin dijital materyal incelemesinde, "Ambargotv" hesabını kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu kişinin söz konusu soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verildi.

"ÜMİT ÖZDAĞ TALEPTE BULUNUYORDU"

Saeidi ifadesinde, Ümit Özdağ ile 2021 yılında tanıştığını ve Ambargo TV isimli hesabın Ümit Özdağ’a ait olduğunu kendisinin sadece videoların kurgusu yaptığını söyledi. Saeidi ifadesinin devamında “Paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum. Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformalar üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerini teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum. Bunların talimatlarını da Ümit Özdağ’ın kendisinden alarak gerçekleştiriyordum.” dedi.

İddianamede, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturmanın şüphelisi Oğuzhan Kumpınar tarafından çekilen videonun, Özdağ'ın resmi X hesabından paylaşıldığı ifade edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 21 Ocak'ta hazırlanan rapora değinilen iddianamede, 30 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri'de meydana gelen olaylarda, yaklaşık 15 bin 100 kişinin protestolara katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet-işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı ve olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, Özdağ'ın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunduğu kaydedildi.

Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarındaki söz ve beyanlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği belirtilen iddianamede, bu paylaşımların halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ifade edildi.

"ENDİŞE YARATACAK BİR ETKİ"

İddianamede, paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu kaydedilerek, "Bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" değerlendirmesi yapıldı.

Özdağ'ın paylaşımlarının Kayseri'de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği, şüphelinin 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Özdağ hakkında partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da iddianame düzenlendiği hatırlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep edildi.

Ümit Özdağ’ın iddianamesinde yer alan sosyal medya paylaşımları ve yazışmalar ise şunlar:

1- 04/08/2020 tarihinde ''Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor.''

2- 03/04/2021 tarihinde; "Suriyeliler suç islemiyor büyük bir yalan. Suriye mafyası her geçen gün büyüyor"

3- 18/05/2022 tarihinde , "Dün Ortadoğu, Pakistan, Afganistan'da 30 yıl savaş muhabirliği yapan S.A. ile konustum.1 ay önce güney illerimizi gezmiş. 6 ay içinde çok ağır olaylar beklediğini söyledi. Afganistan-Irak-Suriye gözlemlerini anlattı. Soylu/Fidan whatsapp görüşmesinin kaydını dinleyin. S.A. ile görüsün"

4- 23/05/2022 tarihinde içerisinde; "Türkiye 2011 -2022 arasında 10 milyonu asan bir göç dalgası altında kaldı. Ve göç daha bitmedi.... Ülkemiz her geçen gün biraz daha güvensiz hale gelmekte. Gebze'de Iran üzerinden gelen bir Afgan tecavüze direndiği için Ayşegül’ün basını tasla vurarak ezmiş ve öldürmüştür. Sokaklarda kadınlarımız Afgan ve Pakistan'dan gelen kaçaklar tarafından taciz edilmektedir. Sınırları korumakla görevli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, ‘Afganları, Pakistanlıları gönderelim. Çobanlığını kim yapacak, birtakım yerlerde kimler çalışacak.. Ben o zaman is insanlarını göreceğim. Aman gitmeyin maaşını artarıyım diyecek’, Türk Milleti'nin namusunu koruması gereken İçişleri Bakanı bir televizyon programında taciz edilen kadınlarımızı değil tacizcilerin davranışını savunmuştur. “Bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Bütün röntgeni. Yani simdi ben selfie çekiniyorum. Kötü niyetli olsanız selfie çekindiğim zaman arkamda bir kadın olsa selfieyi yayınlasam, ya bak bu kadını röntgenliyor olur”. Türk Halkı ise gergin ve kızgın bir şekilde ülkesinin sessiz istifasını izlemektedir."

5- 05/06/2022 tarihinde "Zafer Partisi uyarıyor. Yanlış sığınmacı politikası Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Türkiye'ye ümmet adı altında her türlü sapığın içinde olduğu 10 milyon insanı doldurdunuz. Bugüne kadar bir felaket çıkmadıysa Türk Milletinin asaleti ve sabrındandır. Ancak her sabrın sonu var."

6- 05/06/2022 tarihinde "Zafer Partisi uyarıyor. Yanlış sığınmacı politikası Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Türkiye'ye ümmet adı altında her türlü sapığın içinde olduğu 10 milyon insanı doldurdunuz. Bugüne kadar bir felaket çıkmadıysa Türk Milletinin asaleti ve sabrındandır. Ancak her sabrın sonu var."

7- 05/06/2022 tarihinde "Zafer Partisi uyarıyor. Yanlış sığınmacı politikası Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Türkiye'ye ümmet adı altında her türlü sapığın içinde olduğu 10 milyon insanı doldurdunuz. Bugüne kadar bir felaket çıkmadıysa Türk Milletinin asaleti ve sabrındandır. Ancak her sabrın sonu var."

8- 22/06/2022 tarihinde "Adamlar yürür, nefes alır, su içer gibi taciz ediyorlar. Bu yaptıklarının yanlış olduğunu düşünmüyorlar. Türk kadınlarının kıyafetlerinden ötürü bunu hak ettiğini düşünüyorlar. Bu devam ederse bir baba çekip vuracak. Sonra Zafer Partisi tahrik etti demeyin. Bunları siz doldurunuz"

9- Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Süleyman Soylu'nun resmi X(Twitter) hesabından yapılan “BOŞ KONUŞMUYORUZ ÇÖZÜM ÜRETIYORUZ! Suriyeli kardeşlerimizin ONURLU GÖNÜLLÜ GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞÜ için idlib'te 62.145 birket ev tamamlandı YILSONUNA KADAR HEDEF 100.603 BRIKET EV Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD” seklindeki paylaşımı alıntılayarak 06/08/2022 tarihinde “valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı idlib'e yollayıp orada besleyecekler”

10- 13/08/2022 tarihinde '' Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam biNdirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor.”

11- 22/09/2022 tarihinde “Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor”

12- 22/11/2022 tarihinde ''Konya Argıthanı'nda bir petrol istasyonuna gelen 6 Afgan saldırgan, 2 Türk çalışanı hastanelik etti. İddiaya göre bunu Jandarma'nın gözü önünde yapı. Darp edilen Türk işçilere ''Saldırganların Afgan olduğunu ise karıştırmayın'' denildi. Gözaltına alınan Afganlar serbest bırakıldı!''

13- 11/12/2022 tarihinde "GAZİANTEP'TE SURİYELİ DEHŞETİ! TECAVÜZ EDİP CANİCE KATLETTİLER!, Antepte 3 kadına tecavüz ettikten sonra, canica katleden Suriyelilerin dehşet dolu videoları sosyal medyada yayıldı. Antep'te halk sokağa döküldü. Suriyeliler ve Türkler arasında çatışmalar çıktı. Gaziantep Valisi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmasına rağmen şehir merkezinde başlayan çatışmaların Gaziantep ilçelerinde , Kilisede sıçradığı, polisin aktardığı bilgilere göre ne yazık ki çok sayıda can kaybı ve yaralı Bulunmakta, güzelim ülkeye aldılar, ne yediği belirsiz insanları, doldurdular terör örgütü mensuplarını Allah kahretsin! Şimdi birileri düğmeye basar Selefi cihatçıları devreye sokar. Olayları kesinlikle kontrol altına alamayacaklar. 13 milyon mülteci kontrol etmek mümkün olmayacak. OHAL İLAN EDİLDİ! olağan üstü hal ilan edilmesine karar verildi. Olayların arkasında bazı yabancı istihbarat kurumlarının olduğunu öğrendik. Dışişleri Bakanımız bu ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa davet ederek ağır şekilde uyaracak, bu süreçte Milli Güvenlik kurumumuza bilgi veren MİT müsteşarı PKK ve YPG teröristlerin Türkiye'ye sızarak eylemlerini başlatma kararı aldıklarını söyledi. Bütün şer güçler ülkemize karşı birleşmiş durumda arkadaşlar ” şeklinde söz ve yazılar barındıran kurgu videoyu '' Türk Milleti için planlanan korkunç bir kabus senaryosu var... Bu kabusu yaşamamak için artık #uyanış zamanı... Büyük Türk Milleti, unutmayın ki; ''Uyuyan milletler ya ölür, ya da esir olarak uyanır!''

14- 08/02/2023 tarihinde “Ağırlıklı olarak sığınmacılar tarafından gerçekleştirilen talanlar yaygınlaşıyor. Kuyumcular yağmalanıyor. Bölgede altın kolye, bilezik kadınlar arasında yaygındır. Enkaz altında kalan cesetlerden altın takıların çalınmaya başlanmış, Bazı insanlar silahla nöbet tutmaya başlamış”

15- 10/02/2023 tarihinde “Türkiye'nin yaşadığı en büyük felakaketin ilk anından itibaren sığınmacı ve kaçaklar kentleri yağmalıyor. Bunun adı şerefsizliktir! Bu belayı başımıza sen açtın @RTErdoğan ve onlar da gidecek, sen de gideceksin” şeklinde paylaşım yaptığı,

16- 10/02/2023 tarihinde @zaferpartisi rumuzlu kullanıcının "Milletimiz canının derdindeyken,

sığınmacı ve kaçaklar, depremzedelere yollanan çadırları, kıyafetleri, gıdaları yağmalıyor. Yetmiyor, kuyumcuları ve hatta cesetleri yağmalıyorlar. Artık yağmacılara karşı #VurEmri# verilmelidir!" içerikli paylaşımları

17- 10/02/2023 tarihinde Uğur Batur isimli Twitter kullanıcısının yaptığı “Elektronik eşaya da mı ihtiyacınız vardı. Bunun ismi talan bunun ismi hırsızlık. Bu kadar sığınmacıyı bu ülkenin başına musallat edenler mi çare olacak. 1 sene sonra hepsi gidecek. YA GİDECEKLER YA GİDECEKLER” içerikli paylaşımı yeniden paylaştığı

18- 10/02/2023 tarihinde @emirkosif rumuzlu hesabın “Görüntüler Hatay Kırıkhan'dan. O kadar çok yağma var ki. Yıllardır misafir ettiklerimiz şimdi yağmalama, tecavüz ve tehditlerle zor durumda olan halkımıza saldırıyor. Bunu her kim yapıyorsa; Allah belasını versin.” içerikli paylaşımı yeniden paylaştığı,

19- 10/02/2023 tarihinde @zaferpartisi rumuzlu hesabın yapmış olduğu “Milletimiz canının derdindeyken, sığınmacı ve kaçaklar, depremzedelere yollanan çadırları, kıyafetleri, gıdaları yağmalıyor. Yetmiyor, kuyumcuları ve hatta cesetleri yağmalıyorlar. Artık yağmacılara karşı #VurEmri verilmelidir!” içerikli paylaşımı yeniden paylaştığı,

20- 05/03/2023 tarihinde “Deprem bölgesinde Suriyeliler ile yaşanan gerilimin bir çatışmaya dönüşeceğini gören Göç İdaresi Suriyelileri İstanbul başta olmak üzere batı illerimize yönlendirdi. 600 bin Suriyeli İstanbul ve batı illerine geldi. Bu konuyu belgeleri ile açıkladım.”

21- 08/03/2023 tarihinde “Ağırlıklı olarak sığınmacılar Tarafından gerçekleştirilen talanlar yaygınlaşıyor. Kuyumcular yağmalanıyor. Bölgede altın kolye, bilezik kadınlar arasında yaygındır. Enkaz altında cesetlerden altın takıların çalınmaya başlanımış. Bazı insanlar silahla nöbet tutmaya başlamış”

22- 07/03/2023 tarihinde “Yağmalar devam ediyor. Sert önlemler gerekiyor" şeklinde paylaşım yaptığı, paylaşımın Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından alıntılanarak “Yağmacılara VUR emri istiyoruz””

23- 08/03/2023 tarihinde “İskenderun'da soğuk, deprem ve Suriyeli yağması”

24- 02/07/2023 tarihinde “Dün gece 24.00 sularında bir grup Suriyeli sokak köpeklerine odunla vuruyor. Bunu gören Dilovallar olaya müdahale ediyor. Ardından sığınmacı grup vatandaşların evine saldırıyor. Ardından kalabalık bir grupta onlara saldırıyor. Polis olaya müdahale ediyor. @zaferpartisi”

25- 25/07/2023 tarihinde “Hatay Reyhanlı'da polis canlı bomba operasyonu yaptı. Gözaltına alınan teröristin Suriyeli olduğu belirtiliyor. @zaferpartisi”

26- “Ülke çok kötü günlerden geçerken, enflasyonun yüksek seyir ettiği ve yaşam koşullarının zorluğundan dolayı sosyal güvenlik kurumu (SGK) vatandaşlara yardım amacıyla hayatlarını kolaylaştırmak için 4600 tl destek vermektedir. Kayıt için buraya basın'' yazılı görseli 27/10/2023 tarihinde alıntılayarak '' SGK Suriyeli sığınmacılara enflasyondan ezilmesinler diye 4600 TL ek ödeme yapıyormuş. Doğru mu bu SGK? @sgk”

27- 18/08/2024 tarihinde '' Yunus Cengiz, 18 yaşında bir Mersinli Yörük genci. Dün Suriyeli bir grup tarafından 4 yerinden bıçaklandı. 2 yara kalbe yakın bölgeden olduğu için yoğun bakımda. Ağabeyi '' Biz Mersin'in yerlisiyiz. Gençler patlamaya yakın durumda. Zor tutuyorum'' diyerek beni aradı. Sevgili gençler, soğukkanlı bir şekilde soruşturmanın bitmesini bekleyin. Yunus için dua edin. Mersin emniyeti gerekeni yapacaktır. Zafer partisi olayın takipçisi olacak. @zaferpartisi @MersininZaferii @EmniyetMersin''

28- 24/12/2024 tarihinde "Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye'de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek. @zaferpartisi"

Ambargotv isimli sosyal medya hesabının kullanıcısı Ramin Saeidi'nin ile iddianameye giren yazışmaları ise şu şekilde:

1-"05/07/2021 tarihindeki yazışmalarda;

Ramin: Selam, Hocam ben malzemeleri yeniden gözden geçirip Bekir Ali beyle Whatsappdan atıp değerlendireceğiz...Saygılar...

Ümit ÖZDAĞ: Tamam bekliyorum.

Ramin: Hocam bir video yaptım uygun bulduysanız yayınlayın.. değişiklik gerekirse yaparım.. Suriyelileri siyah beyaz yaptım... ayyıldız baştan eklemiyorum ki her kes izlesin... yoksa bazıları başta ayyıldız görünce izlemezler

Ümit ÖZDAĞ: Ramin bunu revize edelim, Benim konuşmamı en sona al

Ümit Özdağ: Kilis bölümünü çıkar, kalacağım diyen Suriyelileri çıkar, işsiz Türkler ile başlasın ve devam etsin, sonra Meral Akşener'in Habertürk'te oğlum Suriyeliler iş buluyor benzeri açıklaması girsin, en son benim açıklamamı koy, hiç logo koyma,

2-19/07/2021 tarihinde yazışmalarda;

Ramin: Selam hocam son zamanlarda İran ve Taliban resmi görüşmeler yapıyorlar ve İran bu afghanların Türkiye göçünde ciddi rol alıyor... Bence nedeni İran Türkiye yi Güney Azerbaycan için büyük tehdit görüyor onun için Türkiye de etnik çeşitliliğinin artışı işine yarıyor onu koz olarak Türkiye karşı kullanacak dikkat edelim gelenlerin çoğu Hazara (Fars) hatta şii... Bu konuyla ilgili bir video iran ve afgan kaynaklarından Türkçe altyazı yapıp sizin konuşmalarlada bir kombine oluşturmak istiyorum...İrana itici dokunma dan tabi...

3-22/07/2021 tarihindeki yazışmalarda; Ümit Özdağ: Bu olmamış Ramin

Ramin: Hocam bu İran Taliban ilişkisi çok korkuç çünkü Türkiye Afganistan da bir çeşit İranlada savaşacak bu de ABD işine geliyor... Bu videoyu alt yazı yapacağım bakın zarif Talibanla görüşürken ne diyor, diyor ki" İftihar ediyoruz ki sizin Cihat döneminde dış güçlere karşı sizin yanınızdayız" Bu görüştüğü kişiler Afghan makamları değil. Taliban. Bu konuyu bir çeşit afghan göçüne bağlayıp sizin Haber türk konuşmayla kombin yapacağım.

Ümit Özdağ: Tmm"

4-01/08/2021 tarihindeki yazışmalarda;

Ramin: ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar.

Ümit Özdağ: Sen al ben parasını veririm.