Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu

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Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ, Diyarbakır ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta İstiklal Marşı’nın ıslıklanmasına sert tepki göstermişti.

TFF 1. Lig’de Amedspor’un Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar büyük tepki çekti. Diyarbakır ekibinde taraftarların İstiklal Marşı’nı ıslıklaması büyük tepki çekti.

Amedspor taraftarları ayrıca maç sırasında Ankaragücü forması giyen futbolculara yabancı maddeler attı. Polis ekipleri olayları yatıştırmakta büyük güçlük çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN SERT TEPKİ

Diyarbakır’daki olaylı maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sert ifadeler kullandı. Özdağ, “Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu “Amed”sporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı’mızı ıslıkla protesto ettiler. Ankaragücü’ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragüçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı” dedi.

AMEDSPOR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın paylaşımı sonrası Amedspor’dan açıklama geldi. Diyarbakır ekibi, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Amedspor’un konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

"Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."

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