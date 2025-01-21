Ümit Özdağ hakkındaki flaş gelişmeyi avukatı açıkladı

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, Halk TV yayınında son gelişmeyi aktardı. Tarhan, "Biraz önce Savcı beyle görüştük, gizlilik kararı olmadığını söyledi. 13.00’da Ümit Özdağ Çağlayan Adliyesi’ne gelecek" dedi.

TARHAN: 13.00’DA ÜMİT ÖZDAĞ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NE GELECEK

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, şunları söyledi;

"Saat *08.30 sıralarında Ümit Özdağ Ankara’da gözaltına alındı. Gece yarısı İstanbul Emniyeti’nde Fatih yerleşkesine getirildi. Sadece 3 avukatın görüşülmesini istediler, biz bunu kabul etmedik.

Biraz önce Savcı beyle görüştük, gizlilik kararı olmadığını söyledi. Dosyada ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ suçlaması yöneltildi. Cumhurbaşkanının avukatının dilekçesi dosyaya sunulmuş. Savcı bey bir rapor daha beklendiğini söyledi. Onun da gelmesi ile Saat 13.00’da Ümit Özdağ Çağlayan Adliyesi’ne gelecek. Terör suçu değil, lakin terör savcısı dosyaya bakıyor."

SURİYE DOSYASI

Ümit Özdağ’ın bir diğer avukatlarından Paşa Büyükkayaer ise “Sayın Genel Başkan’ın özellikle, hükümetin Suriye politikasına yönelik paylaşımları dosyaya dahil edilerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu dosyaya eklendi.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" ve ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek. Saat 13.00'da adliyede olması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."