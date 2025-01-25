Ümit Özdağ hapiste fakat sesi sokak sokak dolaşıyor! Sesi duyanlar ruhu geldi zannediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ hapiste fakat sesi sokak sokak dolaşıyor! Sesi duyanlar ruhu geldi zannediyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından tutuklandı. Zafer Partili bir genç, megafondan Ümit Özdağ’ın konuşmasını açarak sokak sokak gezdi. Özdağ’ın sesi sokakları inletti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 gün önce Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

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Yaşanan olaya birçok siyasi tepki gösterirken, Zafer Partililer cezaevi önüne Zafer otağı çadırı kurarak demokrasi nöbetine başladı.

Zafer Partililer Özdağ için demokrasi nöbetine devam ederken, bir genç ise insanları şaşkına çevirecek bir eyleme imza attı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SESİNİ HOPARLÖRDEN AÇIP SOKAK SOKAK GEZDİ

Hoparlörden Ümit Özdağ’ın konuşmasını açan genç, sokak sokak gezerek Özdağ’ın sesini hoparlörden çevreye dinletti. Genci gören vatandaşlar şaşkınlıkla bakarken genç ise Özdağ’ın sesiyle yürümeye devam etti.

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O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, gencin sergilediği tavır sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Ümit Özdağ olmasa bile sesi sokaklarda ruhu bizimle" yorumunda bulundular.

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