Ümit Özdağ için cezaevi yönetimi harekete geçti!

Tutuklanan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, cezaevine girmeden önce avukatına verdiği notta tek korkusunun ‘Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramak’ olduğunu açıklamıştı. Özdağ’ın güvenliğine ilişkin ise kardeşi Prof. Dr. Savaş Özdağ, detayları Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e paylaştı. Özdağ, "Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Ağabeyim, tek kişilik odada kalıyor" dedi.

SAVAŞ ÖZDAĞ: O KABİNLERİ BOŞ TUTTULAR

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanması sonrası dile getirilen ‘suikast’ söylemlerine ilişkin kardeşi Dr. Savaş Özdağ’a sorular yöneltti. Öztürk’ün ‘Suikasta karşı cezaevi yönetiminin Ümit Özdağ önlemi’ başlıklı köşe yazısında Savaş Özdağ, Ümit Özdağ için cezaevi yönetiminin neler yaptığını açıkladı. Özdağ, “Ümit Beyin güvenlikle ilgili bir talebi var. Görüşme kabinine girdikten sonra bulunduğunuz koridoru kapatacağız’ dediler. Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Bütün bir koridor, görüşme boyunca, güvenlik gerekçesiyle bize tahsis olundu” dedi.

Ayrıca Savaş Özdağ, kardeşinin koğuşta mı yoksa tek kişilik odada mı kaldığına ilişkin sorulara da açıklık getirdi. Özdağ, “Ağabeyim, tek kişilik odada kalıyor. Yalnız kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.

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ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası avukatı Sevdagül Tunçer açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın oldukça moralli olduğunu belirten Tunçer, Özdağ'ın tek korkusunun "Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramak" olduğunu söyledi.

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KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görev yapmış bir istihbarat görevlisiydi. 1955 yılında Trabzon'da doğan Kozinoğlu, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çeşitli operasyonlarda aktif rol üstlenmişti. Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerde MİT adına önemli görevlerde yer aldı. Ve yurt dışındaki faaliyetleri ile biliniyordu.

Kozinoğlu, 2011 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hazırlanan Oda Tv kumpas davasında tutuklanmıştı. Tutukluluğu sırasında Silivri Cezaevi'nde savunmasını yapmasına kısa süre kala aniden hayatını kaybetmişti. 12 Kasım 2011'deki ölümünün ardından yapılan açıklamalarda, kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.

Ölmeden hemen önce yaptığı açıklamada 'Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler' ifadeleri bulunuyordu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.