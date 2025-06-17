Ümit Özdağ için karar günü! 147 gündür hapiste...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında mahkeme tutukluluğun devamına karar verirken, dava 17 Haziran’a ertelenmişti. Bugün ise davanın ikinci duruşması görülecek. Davanın bugün sonuçlanması bekleniyor.

ÖZDAĞ İÇİN KARAR GÜNÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla, tutuklu yargılandığı davada, 6 gün sonra Silivri’de bir kez daha hakim karşısına çıkacak. 147 gündür tutuklu olarak bulunan Özdağ, saat 10.30’da hakim karşısında olacak. Özdağ için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis talep edildi. Özdağ için bugün kararın çıkması bekleniyor.

YAVAŞ'TA SİLİVRİ'DE

Mansur Yavaş, Ümit Özdağ’ın duruşmasını takip etmek için Silivri’ye geldi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alınmış ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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