Ümit Özdağ için kurulan çadıra jandarma müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ için kurulan çadıra jandarma müdahalesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için kurulan çadırlarla ilgili önlemler devam ederken, bir yeni çadır haberi daha gündeme düştü. Alınan bilgilere göre jandarma Özdağ'a destek için kurulan çadırları söktürttü.

Tutukluluğu devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek veren partililer Silivri'de çadır kurmak istediler fakat jandarma kısa sürede çadıra müdahalede bulundu.

Halk TV ekranlarından verilen bilgiye göre; Çadır kurmak isteyen partililere jandarma ekiplerince müdahale edildiği aktarıldı. Zafer Partililerin kurmak istediği çadırın kaldırılmak istendiği ve jandarma ile diyalog sonucundan partililerin çadırı söktüğü bilgisine yer verildi.

Kurulmaya çalışılan çadırın streç filmden olduğu da görüntülere yansıdı.

Sunucu Remziye Demirkol, "Zafer Partililerin çadırı kaldırılıyor. Jandarma müdahale etmişti. Fakat bir taraftan gelen yeni bilgilere göre; orada bir görüşme gerçekleşti herhalde. Kaldırmaları istendi. Başından beri çadır polemiği devam ediyor. Muhabirimiz, jandarmayla varılan bir anlaşmanın sonunda, kendilerinin söktüğü bilgisini de bizimle paylaşıyor." ifadelerini kullanarak durumu aktardı.

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