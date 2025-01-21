Ümit Özdağ için Türk bayraklarıyla andımız okunuyor... Vatan emniyet önünde tarihi anlar!

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındı. Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla andımız okuyarak Özdağ'a destek verdi. Binlerce kişi bayraklarla uzun kuyruklar oluşturdu. Havanın soğuk olmasına aldırmayan vatandaşlar Ümit Özdağ'ın yanında olmak için bekleyişini sürdürüyor.

"ANDIMIZ OKUNUYOR, ATATÜRK SESLERİ YÜKSELİYOR"

Vatan Emniyet önünde toplanan kalabalık, Andımızı okuyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini haykırıyor. Bekleyiş devam ederken, Ümit Özdağ ise İstanbul'a giriş yaptı. Bakırköy DR. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Özdağ, sağlık kontrolünden geçti. Özdağ'ın yaklaşık 15 dakika içerisinde Vatan emniyete varması bekleniyor.