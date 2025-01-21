Ümit Özdağ için tutuklama talebi

Yapıtığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

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Özdağ’a Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklenmişti. Özdağ’a destek için Zafer Partililerin yanı sıra muhalefet partilerinden isimler de Çağlayan’a gitti.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİKTEN TUTUKLAMA TALEBİ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan serbest bırakılırken 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli Ümit Özdağ halkı kin ve düşmanlara alenen tahrik etme suçundan tutuklama sebebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."