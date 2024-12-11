Ümit Özdağ iktidarın Öcalan'a vereceği vaatleri açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Özdağ, dünya gündeminin 1 numaralı konusu olan Suriye'deki savaş ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de "Tüm Suriyeliler ülkelerine gidiyor. Türkiye’de neredeyse hiç Suriyeli kalmadı" gibi bir hava verilmeye çalışıldığını ifade eden Özdağ, "Bu yanıltıcı bir fotoğraf. Bakın, Ali Yerlikaya dedi ki Suriye’ye geçişler 2 kat arttı. Gazeteci Ali Çağatay bir araştırma yapmış. Yılbaşından, çatışmaların başladığı güne kadar ortalama günde 315 kişi Suriye’ye gidiyor. Şimdi 2 kat arttı 630. Daha fazla değil. Şimdi kaç gün oldu 10 gün oldu. 630 çarpı 10 en fazla. Şimdi üstelik düşmeye başlamış durumda. Gidenler aile değil aileler arasından seçilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLER ÜLKELERİNE YAĞMA İÇİN GİDİYOR"

Suriye'ye giden mültecilerin neden gittiğini açıklayan Özdağ, "Gidenler neden Suriye’ye gidiyor? 1-) Malıma ne olmuş diye gidiyor. 2-) Savaş zamanı Orta Doğu’da yağma zamanıdır. Yağma için gidiyorlar bölgeye. Peki ne kadar Suriyeli var. Ali Yerlikaya ya göre 2 milyon 900 küsür bin.14 ü ile 28 i arasında Zafer Partisi’ne Numan Kurtulmuş geldi. Sonra televizyona çıktı. Türkiye’deki Suriyeli rakamını verdi. 4 milyon 964 bin olarak verdi. Şimdi Eğer Yerlikaya’nın dediği doğruysa Mayış 2023’ten 2024 aralığına kadar 2 milyon Suriyelinin dönmüş olması lazım. Nereye döndüler kardeşim. Rakam doğru değil. Geri dönüşle ilgili de ortaya çıkartılan manzara doğru değil" dedi.

"Suriye’de istihbaratın içine sızıldığı bir çöküşün yaşandığı anlaşılıyor" ifadelerini kullanan Özdağ, "Yoksa Suriye Ordusu yine yenilirdi ama şu an bildiğin kaçtılar. Bu içeriye sızmadan olmaz" dedi.

“HAMAS, MOSSAD TARAFINDAN KURULMUŞTUR"

Hamas İsrail çatışmalarına değinen Özdağ, “Hamas, MOSSAD tarafından kurulmuştur. Hamas’ın bu eyleminden tek karlı çıkan ülke İsrail’dir. O zaman neden hamas bunu yaptı. İsrail’i yeneceklerini mi düşündüler. Bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL YAŞAMI ADETA YOK EDİYOR SURİYE’DE"

Özdağ konuşmasının devamında şunları söyledi, "Şu anda yaşanan şey İsrail, Suriye’nin 1920’den bu yana inşa etmiş olduğu altyapıyı imha ediyor. Bu sadece silah gücüyle değil bakın gemilerini batırıyor. Hem savaş gemilerini hem normal gemilerini. Hem pasaport dairelerini. İsrail yaşamı adeta yok ediyor Suriye’de. Ama bu ülkede bir yaşam olacak. İsrail, uzun yıllar ne oluşursa oluşsun kendisine bir tehdit oluşturamasın istiyor. Esad tan kalan silahlara HTŞ’nin sahip olmasını istemiyorlar.

Kuzeye doğru gitmeye başladılar Şam a doğru geldiler. Golan tepelerinde İsrail hep olacak. Oradaki bütün su kaynaklarını da ellerine geçirdiler.

PKK/PYD’nin elinde ağır silahlar var mı? Var. HTŞ’nin elinde var mı? Yok. İsrail, aynı zamanda bu silah yerlerini vurarak HTŞ - PKK çatışmasında HTŞ’nin elindeki silahları alıyor."

“AMAÇ ÖNCE İRAN SONRA TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI”

Asıl amacın büyük Kürdistan devletini kurmak olduğunu belirten Özdağ, “Amaç büyük Kürdistan devletini kurmak için önce İran sonra Türkiye’nin parçalanması. Bu çizgiye doğru işletildiği görülüyor. Ama tabi önce Suriye’de çatışmalı bir dönem olacak. Bu çatışmanın ne kadar yüksek olacağını arkadaki güçler belirleyecek. Mesela bazı yerlerde çok çatışma olmayacak” ifadelerini kullandı.

PKK/YPG’nin İran sınırına doğru indiğini belirten Özdağ, “Amaç İsrail ile bütünleşmeyi sağlamak. İsrail ise kuzeye doğru çıkıyor. Böylece bir PKKistan üzerinden Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmiş olacak. İsrail savunma Bakanı’nın 2025 için dileği Suriye’de bir Kürdistan kurulması. Bunlar Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını doğrudan tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ, ÖCALAN’IN DEM’E NE SÖYLEYECEĞİNİ BİLİYOR”

“Türkiye ne yapmalı?” sorusuna yanıt veren Özdağ, “Benim gördüğüm. Şuan yapılan Öcalan ile görüşme süreci başlatılıyor. Bu görüşme süreci PYD ve PKK'yı Türkiye'nin düşmanı olmaktan çıkarmak. Şimdi çok daha farklı bir ortam var. Bahçeli ne diyor peki? Muhakkak Öcalan DEM ile konuşmalı. Siz birisinin diğerine ne söyleyeceğini bilmezseniz ısrarla söyler misiniz bununla görüş diye? Bahçeli, Öcalan’ın DEM’e ne söyleyeceğini biliyor.

“MESELA ANAYASA’YA TÜRK DEĞİL KÜRT SİYASİ KİMLİK DE GELECEK”

Öcalan diyecek ki siz silahları bırakacaksınız, bende karşılığında sözler alacağım. Mesela Anayasa’ya Türk değil Kürt siyasi kimlik de gelecek. Kürtçe eğitim verilmesi sağlanacak. 3 ilk maddeyi değiştirmeyelim ama 3 maddenin anlamını ortadan kaldıracak bir özerk bölge yapılanmasını merkez yerel yönetimlerle ilişkisi çerçevesinde yeniden düzenleyelim. İkiz yasalar da var bunun üzerinden de gidebiliriz. İş oraya doğru gidecek. Amaç Öcalan’ı hapisten çıkarmak değil. Daha büyük bir projeden bahsediyoruz” dedi.