Ümit Özdağ, iktidarın Suriyelilerle ilgili planını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Türkiye’deki sığınmacı Suriyeliler ile ilgili yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

“ERDOĞAN SURİYELİLERİN GİTMESİNİ İSTEMİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, “Erdoğan Suriyelilerin gitmesini İSTEMiYOR. Bu açıklaması yasaya ve yönetmeliğe aykırı. Yasa ve yönetmelik çok açık. Suriye’de iç savaş bitince GERİ DÖNÜŞ ESASTIR. Şimdiye kadar Esad var bahanesinin arkasına sığınıyorlardı. Artık arkasına sığınılacak bahane de kalmadı. Ve artık açık açık Suriyeliler kalabilir diyor. Bunun anlamı siz kalın ve size vatandaşlık vereceğiz demektir. Şimdiye kadar gizli saklı verdikleri vatandaşlığı artık açık açık verecekler. Zafer Partisi demografik işgale bütün gücü ile direnecek” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Suriyelilerin gitmesini İSTEMiYOR. Bu açıklaması yasaya ve yönetmeliğe aykırı. Yasa ve yönetmelik çok açık. Suriye’de iç savaş bitince GERİ DÖNÜŞ ESASTIR.

Şimdiye kadar Esad var bahanesinin arkasına sığınıyorlardı. Artık arkasına sığınılacak bahane de kalmadı. Ve artık… https://t.co/lr6MhjLvW8 — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 13, 2024

"GERİNİZDE ÖYLE BİR ENKAZ BIRAKIYORSUNUZ Kİ İŞİMİZ ÇOK FAZLA”

Öte yandan Özdağ, Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, “Erdoğan Zafer Partisini eleştirmiş, partimize hakaretler etmiş. Zafer Partisi’nin bundan sonra halka ne diyeceğini soruyor. Hemen cevap verelim: Zafer Partisi bundan sonra Türk halkına sormadan. Yasalara aykırı olarak, Türk vatanına ve devletine ortak etmeye çalıştığı Suriyelileri vatanlarına yollayacağız. Bu ülkeye gelmesine izin verdiğiniz Afgan ordusunu ve Afgan kaçakları yollayacağız. Bu ülkeye kaçak olarak gelip kalan 2 milyon Afrikalıyı ve 2 milyonu aşan Libyalı, Mısırlı, Pakistanlı vs kaçağı vatanlarına yollayacağız. Sınıra tekrar mayın döşeyeceğiz. Uyuşturucu, sanal kumar ve yasadışı bahis cenneti yaptığınız ülkemizi Tertemiz Türkiye Projesi ile organize suçun pençesinden kurtaracağız. Zafer Ekonomisi programı ile sizin sığınmacılara harcadığınız parayı biz emeklilerimize vereceğiz. Sizin Kur Korumalı Mevduat ile rantiye aktardığınız parayı biz asgari ücretlilere harcayacağız. Sizin tarikat ve cemaat mensuplarına verdiğiniz işleri bizim “işi ehline verin” emri uyarınca hak edene vereceğiz. Neyse yapacak çok İşimiz var. Gerinizde öyle bir enkaz bırakıyorsunuz ki işimiz çok fazla” ifadelerini kullandı.