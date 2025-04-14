Ümit Özdağ ile ilgili bomba iddia! Avukat kardeşinden dikkat çeken açıklamalar...

78 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili kardeşi avukat Savaş Özdağ, bomba bir iddiada bulundu. Kardeş Özdağ, “savcılık, tutuklamaya dayanak kılınan bir başka raporu kullanıyordu. O rapor, olaylardan 5,5 ay sonra Kayseri Güvenlik Şube’de hazırlandı ve imzasız olarak dosyaya girdi. O rapordan hareket edilip soruşma o şekilde yürütüldü. Önemli bir şey söylüyorum: Cumhuriyet savcısı, esas resmi raporu iddianameye taşımadı” ifadelerini kullandı.

“İMZASIZ OLARAK DOSYAYA GİRDİ, ESAS RESMİ RAPORU İDDİANAMEYE TAŞIMADI”

Ümit Özdağ’ın kardeşi, avukat Savaş Özdağ , ağabeyinin durumunu, yaşandığını öne sürdüğü hukuksuzlukları Sözcü gazetesinde yazar Saygı Öztürk’e anlattı. Kardeş Özdağ, abisinin tutuklanmasında esas raporun iddianameye taşınmadığını belirterek, “Oysa savcılık, tutuklamaya dayanak kılınan bir başka raporu kullanıyordu. O rapor, olaylardan 5,5 ay sonra Kayseri Güvenlik Şube’de hazırlandı ve imzasız olarak dosyaya girdi. O rapordan hareket edilip soruşma o şekilde yürütüldü. Önemli bir şey söylüyorum: Cumhuriyet savcısı, esas resmi raporu iddianameye taşımadı” ifadelerini kullandı.

“AÇIKÇA KANUNA AYKIRI DAVRANILIYOR”

“Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün 12 imzalı olaylarla ilgili resmi tutanağı? Açıkça kanuna aykırı davranılıyor” diyen avukat Özdağ, tek kelime olsun olaylarla ilgili resmi tutanaktan bahsetmedi iddiasında bulundu. Özdağ, “Bunun hukuk ve kanun nazarındaki yerini boş konuşmadığımızı ortaya koymak için söyleyeceğim: Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesinin ikinci fıkrasına göre Maddenin son cümlesinde, ‘Savcının, şüphelinin haklarını korumakla da yükümlü olduğu’ belirtiliyor. 170. madde var. Onun 5. fıkrasında da iddianamede şüphelinin sadece aleyhine değil, lehine olan deliller de sonuç kısmında gösterilmesi gerektiği belirtiliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın iddianamesi, tutukluluğunun 78’nci gününde 9 sayfa olarak tamamlandı. Bugün, tutuklulukta 83’ncü gününü dolduran Ümit Özdağ için 18 Nisan’da tutukluluğunun devam edip etmeyeceğine karar verilecek. İddianamede ise bir yıl yedi ay 15 günden, yedi yıl 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor. Özdağ’ın davası 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.