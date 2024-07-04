Ümit Özdağ ile Özgür Özel görüşmesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ ile Özgür Özel görüşmesi başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İkilinin görüşmeasi başladı.

Zafer Partisi açıklama yaparak Genel Başkan Ümit Özdağ ve Başkanlık Divanı üyelerinin saat 12’de bazı kanun maddelerinde yapılması gereken değişikliklere dair Zafer Partisi'nin önerilerini sunmak ve genel bir politik durum değerlendirmesi yapmak için CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşeceklerini duyurmuştu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Özgür Özel'le görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. Özdağ – Özel görüşmesi başladı. Görüşmeden ilk fotoğraflar da geldi.

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Açıklamada, Zafer Partisi heyetinde yer alacak isimler şu şekilde aktarılmıştı:

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan.

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