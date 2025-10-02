Ümit Özdağ İsrail’le ticaretin nasıl devam ettiğini açıkladı! İsrail Sumud filosuna saldırırken...

Gazze'ye yardım için giden Sumud filosuna saldırı alarmı verildi. İsrail gemileri, filonun çevresini sardı. Alma Gemisine müdahale edildi. Bağlantı tamamen kesildi. İsrail, Sumud filosundaki gemilere girdi. Çok sayıda aktivisti gözaltına alındı.

İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Gazze'ye yardım için giden Sumud filosuna saldırı sonrasında devam eden İsrail ticaretiyle ilgili tepkiler gelmeyi sürdürüyor.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Gülşah Eldemir’in paylaşımını alıntı yaparak dikkat çeken açıklama yaptı.

“KÜFRET AMA TİCARETE DEVAM EDİP İNKAR ET”

Özdağ X hesabından şunları yazdı:

“İsrail Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırırken Gülşah Eldemir 11 saat önce Mersin’den İsrail’in Hayfa limanına sevkiyat yapan gemilerin rotaları yayınlamış. AK Parti dış politikası kız, küfret ama ticarete devam edip inkar et”

“TARİH BU UTANCI UNUTMAYACAK!”

Gülşah Eldemir'in paylaşımı şu şekilde:

“Sumud filosu Gazze sınırlarına geldiği noktada saldırıya uğruyor. Tam bu esnada aynı lokasyondaki Türkiye’den İsrail’e giden ticari gemileri görüyorsunuz. Tarih bu utancı unutmayacak!”

GÜLŞAH ELDEMİR'İN PAYLAŞTIĞI VİDEO:

İSRAİL SUMUD FİLOSUNA SALDIRIRKEN...

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nu uluslararası sularda kuşattı ve gemilere müdahale etti.

Filo, abluka altındaki bölgeye 65 mil mesafedeyken İsrail donanması tarafından çevrildi; bağlantılar kesildi, saldırı alarmı çalındı ve Alma Gemisi'ne özel bir operasyon gerçekleştirildi. Bu sırada filodaki 25 Türk aktivist İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

Orijinal olarak sivil bir girişim olan filo, İtalya ve İspanya'nın güvenlik kaygılarıyla donanma desteğini çekmesi üzerine tamamen gönüllülerden oluşan gemilerle yola devam etmişti.

Aktivistler, dronlar ve gözdağı taktikleriyle dolu bir ortamda ilerlerken, İsrail rotayı değiştirmelerini talep etmişti.

Dışişleri Bakanlığı, bu müdahaleyi "uluslararası hukuku hiçe sayan bir terör eylemi" olarak kınadı.

Alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılması için diplomatik ve hukuki adımlar atılacağını duyurdu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e ve diğer uluslararası kurumlara, Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.