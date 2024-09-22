Ümit Özdağ İtalya Başbakanı Meloni'yi örnek göstererek kaçaklara ne yapacağını açıkladı

Kaçaklar ve sığınmacılarla ilgili sorunlar gündeme gelmeye devam ediyor. Bu problemler, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutmayı sürdürüyor. Bu konudaki tartışmalar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son olarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kaçaklarla ilgili yaptığı açıklamayı paylaşarak, benzer bir yaklaşımı Türkiye'de de uygulayacaklarını duyurdu.

Meloni, kaçaklarla mücadelede sert önlemler almayı planladıklarını açacaklarını belirtti.

Ümit Özdağ, İtalya Başbakanı Meloni'nin yaptığı kaçaklarla ilgili açıklamayı paylaşarak aynı şeyi yapacaklarını dile getirdi.

İtalya Başbakanı Meloni yaptığı açıklamasında, “Bundan sonra İtalya'ya yasadışı yollardan girerseniz derhal sınır dışı edileceksiniz!” Sözlerini kullandı.

Ümit Özdağ bu açıklamayı alıntılayarak şunları not düştü:

“HEMEN DEPORT EDİLECEK”

"İşte bu, Başbakan açıkladı, İtalya’ya kaçak giren hemen deport edilecek yani sınır dışı edilecek. Aynı şeyi yapmak için Türkiye Zafer Partisi’ni bekleyecek.

Zafer gelecek, sığınmacılar gidecek, enflasyon, suç oranları, kiralar düşecek."