Ümit Özdağ kim için tutuklandığını açıkladı. Mektup yazdı…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

"ÖCALAN İÇİN REHİN TUTULUYORUM"

Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına büyük tepkiler yükselirken, Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Ümit Özdağ’ın Sözcü TV canlı yayınına özel yazdığı mektubu okudu.

Özdağ, yazdığı mektupta “Öcalan için rehin tutuluyorum. Ben tutukluyum, gazeteciler tutuklu, bize düşman ceza hukuku uygulanıyor” dedi.