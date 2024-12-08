Ümit Özdağ kongrede konuşuyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kongrede konuşma gerçekleştiriyor.

ÖZDAĞ: ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇIKMAYACAK AMA BİZ SİZİ ÖCALAN'IN YANINA KOYACAĞIZ

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin 2. Genel Kurul Kongresi'ne ilişkin, "2011 yılında dünya tarihinin en büyük göçünü yaşadık. Milyonlarca sığınmacı ve kaçak getirilip, huzuru ve ekonomisi bozulan Türk halkının, teğmenlerin, çiftçinin kongresidir." dedi. "Bu kongrede Selahattin Demirtaş'a ve Abdullah Öcalan'a selam çıkmaz." diyen Özdağ, "Erdoğan ve Bahçeli ittifakı aniden Türkiye'nin gündemine Öcalan'ın affı ve yeni açılım sürecini getirmiştir. Bahçeli, Öcalan'ın gazi mecliste konuşmaya davet etmiştir. Bu milli birliği sağlamaz aksine Türk milletine ve devletine hakarettir. Milli birliğe indirilecek en ağır darbe olur. Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak ama biz sizi Öcalan'ın yanına koyacağız." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ZORLA HEPSİ GİDECEK"

Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon olmadığını söyleyen Özdağ, "Sınırlarımızdan 1200 kişi giriyor. Utanmadan 'Suriyeliler geri dönüyor' diyorlar. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın Suriye'deki hatalarının bedelini ödeyecektir. Zafer Partisi ne yapacak? Sizin gönderemediğiniz Suriyelileri yollayacak. Gerekirse zorla hepsi gidecek, sözümüzün arkasındayız." şeklinde konuştu.

"İŞİD'İN ROLÜNÜ ŞİMDİ HTŞ'NİN OYNADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Anayasadaki Türk'lük tartışmalarına da değinen Özdağ, "Anayasamızın 66 maddesini değiştirmeyi amaçlıyorlar. Türkiye'de Türk milletine yönelik sistamatik bir saldırı var." dedi.

Suriye'de Esad rejiminin düşmesine ilişkin de konuşan Özdağ, "HTŞ, ani bir saldırıyla savaşmadan ilerledi. Erdoğan'ın 'kazasız belasız Şam'a varsalar' söylemi zaten, bunun bir savaş olmadığını bundan daha iyi kimse açıklamazdı. İŞİD'in rolünü şimdi HTŞ'nin oynadığını görüyoruz. HTŞ ne? Eski El-Kaide. Şimdi Suriye'de yeni iktidar ve toprak paylaşımı yaşanacak." ifadelerine yer verdi.

Özdağ, Erdoğan'ı İsrail ile ticarete devam ettikleri iddiası ile eleştirilen ve tutuklanan 9 gence ilişkin, "İsrail ile ticarete devam ettikleri için eleştiren 9 genci tutuklayıp, Silivri'ye gönderdiler. Cezaevinde genç kadının başörtüsünü yırttılar. İşte Saray rejimin zülmü bu." dedi.