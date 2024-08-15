Ümit Özdağ ‘Korkuyorum’ diyen şirket sahibinin ismini açıklayacak

İki eski dostu mahkemede karşı karşıya getirecek süreç Gazeteci Mine Özbek’in BuKanal isimli Youtube kanalına konuk olan Ümit Özdağ’ın yaptığı açıklamalar oldu.

Özdağ, 2018 yılında Meral Akşener’in çalışmalarını yapan şirketin sahibine “Bana nedenini sorma adamı(Erdoğan’ı) Cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini iddia etti.

Özdağ, söz konusu şirket sahibinin “Korkuyorum, adımı verirseniz inkar ederim” dediğini de ekledi.

Kamuoyunda Özdağ’ın bu açıklamaları tartışılırken, İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’a dava açacağını duyurdu.

İki eski dost ve İYİ Parti’yi kuran isimler mahkemelik olurken, Özdağ Gazeteci Aytunç Erkin’e konuştu.

“MAHKEMEDE İSMİNİ SÖYLERİM”

Özdağ “Akşener’in çalışmalarını yapan bir şirket vardı. Ben partiden ayrıldıktan sonra bana geldi. ‘Hocam Meral Hanım ile konuştum beni dinlemedi. Ankara’da buluştuk beni dinlenilmeyen odaya götürdü. ‘Bana nedeni sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Korkuyorum, eğer adımı verirseniz inkar ederim’ dedi. 2021 Mayıs ayında duydum. Partiden ayrıldığım süreçte. Duydum değil, İstanbul’da büroma geldi arkadaş ve anlattı bana. Dava açılırsa ben de gerekeni mahkemede söylerim. Nasıl kamuoyu önünde söylediysem… Olursa davet ede mahkeme… İsmini de söylerim o zaman” ifadelerini kullandı.