TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atandı.

Yanardağ 24 Ekim sabah saatlerinde gözaltına alındı ve evi ile ofisinde arama yapıldı.

Akşam ana haber yayını sırasında kayyum olarak atanan TMSF heyeti TELE 1 kanalına geldi. Ana haberi sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayını kapattı.

Daha sonra TELE 1 bant yayınına geçti. Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı, kanalın başına getirildiğini ve çalışmalarına başladı.

Paşalı, Flash Haber, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarına da kayyum olarak atanmıştı.

"YANARDAĞ’IN CASUSLUK YAPTIĞINA İNANMIYORUM"

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Konuyla ilgili X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özdağ paylaşımında şunları yazdı:

"TELE 1 Tv’nin genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk iddiası ile gözaltına alındı.

Sayın Yanardağ ile politik görüşlerimiz çok farklı. Ancak Merdan Yanardağ’ın casusluk yaptığına inanmıyorum. Böyle bir iddiaya kim inanır?

Bu suçlama TELE 1’e kayyum atamak için gerekçe oldu. Kayyum olarak ise Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı atanmış! Bu TELE 1’in yayınlarını durdurmak demektir.

TELE 1’den sonra sıra diğer televizyon kanallarına mı gelecek? Düşman ceza hukuku ile muhalefet üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha fazla artıyor.

Seçim gününe değin baskılar, iftiralar, hakaretler altında adım adım Türkiye’yi dolaşmaya devam edeceğiz. Siz bize hakaret ederken biz projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz."