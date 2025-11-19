MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada, “21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır. Birkaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer Milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir” ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, “Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır” diye ekledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 17. kez toplanarak, 5,5 saat süren kapalı oturumun ardından cuma günü saat 14.00'te İmralı Adası'na heyet gönderilmesi için oylama yapılmasına karar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup toplantısında, “Gerekirse İmralı'ya ben giderim. Alırım yanıma üç arkadaşımı, gitmekten imtina etmem” demişti.

TBMM'de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme planı tartışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'ye sert tepki gösterdi.

"ŞİMDİ ÖCALAN’A NEDEN 'KURUCU ÖNDER' DEDİKLERİ MEYDANA ÇIKTI"

Bu gelişmeleri eleştiren Ümit Özdağ, Yıldız'ın paylaşımını alıntılayarak, “MHP Genel Başkan yardımcısı Türkiye Cumhuriyetinin yeniden kurulacağını açık bir şekilde yazdı. Şimdi Öcalan’a neden 'kurucu önder' dedikleri meydana çıktı” sözlerini kullandı.

Özdağ paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İMRALI’DA BİR TERÖRİST BEBEK KATİLİ İLE MÜZAKERELER İLE KURULMAK İSTENİYOR"

“Atatürk Cumhuriyet’i İstiklal Harbi sonunda Ankara’da kurmuştu. Şimdi kurmak istedikleri 'Cumhuriyet' İmralı’da bir terörist bebek katili ile müzakereler ile kurulmak isteniyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlılıkla savunmak isteyen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum.”