Ümit Özdağ neden kilo verdiğini açıkladı

Eski adı Silivri Cezaevi olan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen günlerde kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüştü.

Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda Özdağ'ın zayıflamış olması dikkat çekti.

Özdağ neden kilo verdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz için karar verildi!

"FAZLAM VARDI"

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler. Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim.

Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."