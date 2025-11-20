Gündemde, yeni çözüm sürecine ilişkin TBMM'de kurulan komisyonun İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği tartışılıyor.

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a komisyondan bir ziyaret gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son grup toplantısında "İmralı'ya gidilmesine ayak diremenin bir manası yok" diyerek "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklamasına tepki göstererek "Bahçeli'nin bu konuşmayı yapmasının nedeni komisyonda adaya gidilmemesi yönünde düşüncenin ağır basması. Komisyondakiler adaya, teröristin ayağına giden vekiller olarak anılmak istemiyorlar" dedi.

Öcalan'ın çıkınca ne yapacağını da duyuran Özdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bahçeli, ayak direnilmesi durumunda arkadaşları ile İmralı'ya gideceğini duyurdu. Bahçeli'nin bu konuşmayı yapmasının nedeni komisyonda adaya gidilmemesi yönünde düşüncenin ağır basması. Komisyondakiler adaya, teröristin ayağına giden vekiller olarak anılmak istemiyorlar. Bir teröristin adamı olarak tarihe geçmeyin. Çocuklarınıza, torunlarınıza böyle bir miras bırakmayın.

Şiddetle itiraz ediyoruz. Adaya, İmralı'ya, Öcalan'a gitmeyin. Bu sürece son verin.

Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı komisyona sunum yaptı. Devlet sırrı açıklamaları PKK’nın siyasi temsilcilerine açıklandı. Siz aklınızı mı kaçırdınız?

Feti Yıldız, açıklamaları ile gerçek niyetlerini açıklamış oldu. Terör örgütü ile yeni bir devlet kurmak istediklerini açıkladılar.

Soruyoruz:

Bebek katili Öcalan ile ne tip bir devlet kurmak istiyorsunuz? Öcalan’a bu yüzden mi ‘kurucu önder’ diyorsunuz? Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in neyi size yetmiyor? Siz, Atatürk’ten daha mı iyi biliyorsunuz?

Öcalan serbest kalacak. İmralı'dan çıkıp Ankara'ya gelecek ve kuracağı siyasi partinin başına geçecek. Bunların hepsinin planlaması yapılmış durumda."