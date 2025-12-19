Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki partili heyet ile Antalya programı kapsamında Elmalı ilçesinde bulunan Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret etti.

Özdağ ziyaretin ardından Tekke Köyü Kahvesi’nde köylüler ile birlikte çay içerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Köylüler, Özdağ’a geçim sıkıntısından dert yandı.

Özdağ, kahvede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



“Ne yazık ki 2026 senesi 2025’ten daha zor geçecek. Hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda. Cumhuriyet tarihinin en zor yılına doğru gidiyoruz. Ama bu bizi umutsuzluğa sevk etmemeli. İnşallah 2026 aynı zamanda bu iktidarın gittiği yıl olacak. Ve bu iktidar gitmeden, Türkiye parlamenter düzene dönmeden ve Türkiye hukuk devletine dönmeden, eğitimin kalitesinin artması için hızlı çalışmalar başlamadan ekonomi de düzelmez arkadaşlar. “

“MİLLET, ÖCALAN İLE YAPILAN PAZARLIKLARA KARŞI”

Özdağ, 2026 yılında referandum olabileceğini öne sürerek şunları kaydetti:

“2026 senesi içerisinde bir seçim veya bir referandum gerçekleşebilir. Biliyorsunuz Öcalan'la bazı pazarlıklar yapılıyor. Bu pazarlıklar çerçevesinde Türk kimliğinin anayasadan çıkması, Kürtçe’nin eğitim dili olması, resmi dil olması, Güneydoğu Anadolu'da belediyelere özerklik

verilmesi, PKK'lıların dağdan inip bir bölümüne iş verilmesi, hapistekilerin çıkartılması ve tabii bu anayasayı değiştirmeyi gerektiriyor. Anayasanın değişmesi için ya Meclis'te 400'ün üzerinde oy bulacaklar ama Türk milleti buna ‘evet’ demez ve bir referandum

söz konusu olabilir. O zaman 2026’da referandum olur. Millet bu PKK ile yapılan, Öcalan ile yapılan pazarlıklara karşı.”

“ÇİFTÇİ ANAYASAL HAKKI OLAN YARDIMI BÜTÇEDEN ALAMIYOR”

Bir yurttaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak “Çiftçi olarak biz efendi değil, köle olduk” dedi. Özdağ ise şöyle yanıt verdi:

“Köylünün mutsuz olduğu, çiftçinin mutsuz olduğu ülkede milletin mutlu olmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü köylü, çiftçi milletin karnını doyuran, masasındaki yemeği getiren, üreten kişidir. Eğer köylü üretirse, köylü satarsa mutludur. Köylü üretemezse mutsuzdur. Pahalı üretirse, pahalı satarsa mutsuzdur ve halk da mutsuzdur. Ve şunu biliyoruz ki Tarım Bakanlığı, Türk çiftçisine değil, ithalat

lobilerine çalışıyor. Ve Türk tarımı yıllardan beri küçülüyor ve çiftçi de anayasal hakkı olan yardımı bütçeden alamıyor.”