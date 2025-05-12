Ümit Özdağ o sözleri hatırlatarak üstüne basa basa uyardı!

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Ümit Özdağ o sözleri hatırlatarak üstüne basa basa uyardı!

Silivri'de tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. “2023 yılında söyledim, bir kez daha söylüyorum” diyen Özdağ, geçmiş uyarılarını hatırlattı

PKK terör örgütünün 12. Kongresini toplamasının ardından bu sabah yaptığı açıklama ile örgütün feshedildiğini açıklamasının yankıları sürerken, fesih metninde yer alan bazı ifadeler rahatsızlık yaratmıştı.

PKK'nin açıklamasında dikkat çeken ve rahatsızlık yaratan 'Lozan' antlaşması hedef alınması '1924 Anayasası'nın Kürtleri inkar ettiğinin' ifade edilmesi olmuştu.

Söz konusu durum üzerine tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özdağ şunları yazdı:

"2023 yılında söyledim, bir kez daha söylüyorum.

"1924 Anayasası’nı reddedenlere karşı, 'Milli ve Üniter Devlet' yapımızı hedef alanlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan Türklüğü çıkartmaya çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

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