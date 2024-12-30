Ümit Özdağ, Öcalan hamlesi sonrası yeni doğacak ittifakı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan sürece büyük tepki gösteren Özdağ, asıl amacın Anayasa’da değişiklik yapılması olduğunu söyledi.

Özdağ, Öcalan'ın açıklamasındaki 'paradigma' kelimesinin terör örgütü PKK'nın literatüründe 'devlet' veya 'sistem' olarak kullanıldığını ifade etti.

“ÜÇÜNCÜ TOKADI ZAFER PARTİSİ'NDEN YİYECEKSİN"

Terör örgütü lideri Öcalan’a seslenen Özdağ, "Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. Suriye'de muhaberattan ne yedin bilmiyorum ama ikinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum, hazırlan şimdi üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'YE SESLENMEK İSTİYORUM"

Öcalan’ın ardından Bahçeli’ye seslenen Özdağ, "Size teslim edilmiş bir suçlunun ara buluculuğuna ihtiyaç duyuyor hale geldiniz. İmralı'da cezasını çeken 40 binden fazla insanın katili, beşikteki bebekleri, hamile anneleri, silahsız kadınları, çocukları, öğretmenleri katlettiren Öcalan şimdi İmralı'dan barış mesajı yolluyormuş.

Hadi oradan. Evet, Sayın Bahçeli'ye buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bahçeli siz rakamlarla oynamayı çok seversiniz.

33 çarpı 55. Acaba bu rakam konusunda ne diyeceksiniz? 33, Bingöl, bakın, Bingöl yolunda PKK tarafından şehit edilen 33 askerimizi ifade ediyor. 55, hangi rakam biliyor musunuz? Her bir askerimizin üzerinden çıkan PKK kurşunu. Hadi bir hesabınızı tekrar yapın.

Nasıl bir denklem çıkartacaksınız çok merak ediyorum Sayın Bahçeli. Evet, bu hesabı yeni MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmalı. Evet değerli basın mensupları, Öcalan adlı katil başı İmralı'dan yaptığı son açıklamayla, kendisini Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasının müzakere muhatabı ve çözüm ortağı olarak tanıtıyor.

Kendisinin Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin tamamlayıcı ortağı olmaya hem etkin hem de kararlı olduğunu ifade ediyor.

Nedir bu yeni paradigma? Öcalan'ın DEMLİ'ler'le yapmış olduğu görüşme sonrasında DEM Genel Merkezi tarafından yedi maddelik bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada bir paradigma lafı, yeni paradigma lafı geçiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖCALAN, YENİ ANAYASA İLE KURULMAK İSTENEN YENİ DEVLETTE BAHSETMEKTEDİR”

Özdağ, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Bahçeli ve Erdoğan'ın önerdiği paradigmaya Öcalan katkı yapacağını söylüyor. PKK literatüründe paradigma devlet, rejim ve sistem yerine değişik bağlamlarda kullanılır. Öcalan, Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasından bahsederken yeni anayasayla kurulmak istenen yeni devletten ve sistemden bahsetmektedir.

Sadece bu cümle bile bize hem ne kadar büyük bir komplo ile karşı karşıya olduğumuzu hem de Öcalan'dan ve DEM'in görüşmesinden önce başka bir siyasi heyetin görüştüğü ve Erdoğan'a bu siyasi projeyi anlattıklarını göstermektedir.

Öcalan şöyle diyor tam olarak, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehliyete ve kararlılığa sahibim."

“CUMHUR-ÖCALAN İTTİFAKI HAYIRLI OLSUN”

“Bunun anlamı anayasa değişikliği ile kurmak istediğiniz devlete ve sisteme ve size ortak olurum demektir. Cumhur-Öcalan ittifakı hayırlı olsun. Değerli basın mensupları, Öcalan "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirelim." diyor.

Öcalan'ın "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirelim." demesi hani Yeşilçam filmlerinde bir tecavüzcü coşkun vardır, onun iyi ahlak derneği kurması gibi bir şey, ya da Narin'in katillerinin çocuk esirgeme kurumunun bir şubesini açmaları gibi.

Anadolu'da son 1000 senede Türk'ün, Kürt'ün iki ayrı millet gibi ayrışması, düşmanlaşması için Öcalan'dan daha fazla tahribat yapan hiç kimse olmamıştır. 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zaman Lice'de askere alma şubesinin önünde 200 metre gönüllü kuyruğu vardı. 1992'de de Lice'de bir Türk tuğgenerali şehit oldu. İşte Öcalan'ın Anadolu'ya yaptığı budur.”

“ÖCALAN, SEN İLK TOKADI SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİNİN MERDİVENLERİNDEN İNERKEN YEDİN”

“Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. Suriye'de muhaberattan ne yedin bilmiyorum ama ikinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum, hazırlan şimdi üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin.

Değerli basın mensupları, Öcalan dışarıdan müdahaleler ile sorunun kangrenleşmesinden bahsetmekte. Oysa Türkiye düşmanlarını ülkemize müdahaleye davet eden, teşvik eden ve işbirliği yapan Abdullah Öcalan'ın kendisi olmuştur. 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünü Yunan ordusunun altıncı kol ordusu haline getiren Abdullah Öcalan denilen vatan haini şerefsizdir.

Yakalandığı zaman Yunanlıların elinden, Yunan Büyükelçiliği'nden çıkartılmış olarak aldık. Ermenistan'ı, İran'ı, Almanya'yı, Fransa'yı, Suriye'yi, Sırbistan'ı, Yunanistan'ı, ABD'yi ve Rusya'yı değişik dönemlerde ülkemize karşı kurulan komplolarla ortak etmek için çalışmış ve zaman zaman bunda başarılı olmuştur. Ve şimdi bu açıklamasıyla hala abı altından sopa göstermektedir. Öcalan ve işbirlikçileri unutmasınlar ki istiklal savaşı vermiş olan bir millet dış müdahalelerden falan korkmaz. İşbirlikçilerini de müdahale edenleri de gereken şekilde muamele ile cezalandırmayı bilir.”